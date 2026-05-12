كيف بدأت شخصية "مازنجر زد" وما سر شعبيتها؟

كتب : أسماء مرسي

01:30 م 12/05/2026

مسلسل "مازنجر زد" واحد من أشهر المسلسلات الكرتونية اليابانية، يحكي قصة المراهق"كوجي كابوتو" الذي يرث روبوتا عملاقا ابتكره جده، ليخوض به معارك مذهلة ضد الأشرار والوحوش الميكانيكية.

رغم مرور سنوات طويلة، يظل المسلسل محبوبا من الجميع، بفضل مغامراته، ومعاركه المثيرة، وتصميم الروبوتات الكلاسيكي الساحر، وفقا لموقعي "miscrave"، و"sanfernandosun".

ظهرت شخصية "مازنجر زد" لأول مرة عام 1972 على يد فنان المانجا الياباني جو ناجاي، لتصبح أيقونة في عالم الأنمي.

وسر شعبيتها يكمن في مزيج المغامرة، الأكشن، وتصميم الروبوتات الكلاسيكي الساحر، بالإضافة إلى أسلوب "روبوت الأسبوع"، حيث تظهر في كل حلقة روبوتات أو تهديدات جديدة يواجهها البطل.

ما الذي يميز تصميم الروبوتات في المسلسل؟

تتميز روبوتات "مازنجر زد" بخطوطها المربعة التي تمنحها طابعا روبوتيا مميزا، مع اختلاف أحجامها بحسب المشهد والسياق، كما أن بعض الروبوتات تصدر أصواتا تشبه زئير "جودزيلا"، الصوت الشهير للوحش الياباني، ما يضيف لمسة غريبة وممتعة للمشاهد.

معارك الروبوتات العملاقة تخطف الأنظار

المسلسل يُظهر حجم الدمار الذي تسببه المعارك في المدن، ما يعزز الشعور بالإثارة والتشويق، ورغم المبالغة في حجم الدمار، تظل المعارك الطويلة والممتعة تمنح المشاهد تجربة مشوقة، خاصة مع ظهور جيش الروبوتات الضخم.

الشخصيات الثانوية والجانب الكوميدي

تضفي الشخصيات الثانوية مثل ساياكا، الطيارة التي تقود روبوت أفروديت أ، وبوس الرجل الطريف، لمسة كوميدية على المسلسل، كما أن العلاقات الرومانسية البسيطة، المرتبطة بزمن أحداث القصة، تمنح العمل بعدا إنسانيا ممتعا ومسليا للمشاهد.

ما سر نجاح "مازنجر زد"؟

حقق مسلسل "مازنجر زد" شهرة واسعة مع عرضه لمدة عامين و92 حلقة، ما مهد الطريق لإنتاج سلسلتين تابعتين حققتا بدورهما نجاحا عالميا.

كما ساهم المسلسل في تأسيس نوع جديد من الأنمي، حيث أصبح لكل روبوت طاقم بشري يقوده، يطلق هجماته الخاصة ويعلن عنها بصوت عال.

ماذا يقدم فيلم "مازنجر زد: إنفينيتي" لعشاق الروبوتات اليوم؟

بعد مرور عشر سنوات على أحداث المسلسل الأصلي، يقدم فيلم "مازنجر زد إنفينيتي" قصة جديدة تمزج بين الرسوم المتحركة التقليدية وCGI ثلاثية الأبعاد للروبوتات العملاقة، يعود كوجي وساياكا لحماية البشرية، بعد اكتشاف مازنجر غامض وظهور أعداء قدامى، مقدّما معارك ومشاهد مذهلة لعشاق الروبوتات القديمة والجديدة معا.

الكويت تعلن ضبط 4 متسللين من الحرس الثوري الإيراني بحراً
من البقر إلى الأفيال.. كيف تسببت الحيوانات في كوارث غير متوقعة؟ (صور)
حقيقة إصدار ورقة نقدية فئة 10 آلاف جنيه في مصر.. مصدر يوضح
قبل بدء الفعاليات.. معلومات عن فيلم القبلة الكهربائية في كان السينمائي
