في أعماق الغابات الجبلية جنوب الصين، لفت مخلوق صغير وغامض انتباه العلماء بعدما كشف عن وسيلة دفاع غير معتادة تجعله يبدو وكأنه يمتلك رأسين بدلا من واحد.

هذا الاكتشاف الجديد أثار فضول الباحثين بسبب قدرته اللافتة على تضليل الحيوانات المفترسة بحركة وتمويه نادرين بين الزواحف، بحسب دراسة نشرتها مجلة Zoosystematics and Evolution خلال أبريل 2026.

ما هو ثعبان قوانجشي القصب؟



وخلال دراسة ميدانية للتنوع البيولوجي داخل محمية هوابينج الطبيعية في منطقة قوانجشي القريبة من الحدود الفيتنامية، تمكن فريق من الباحثين التابعين لمتحف التاريخ الطبيعي في قوانجشي من رصد النوع الجديد، الذي أطلق عليه الاسم العلمي كالاماريا إنكريدبيليس، بينما عرف عربيا باسم ثعبان قوانجشي القصب.

هل الثعبان سام؟



ويعد هذا الثعبان من الأنواع غير السامة، إذ يبلغ طوله نحو 20 سنتيمترا فقط، ويتميز بجسم رفيع وحراشف بنية تتخللها خطوط داكنة ممتدة على ظهره، إلا أن أكثر ما يميزه هو ذيله القصير والسميك، الذي يحمل علامات مشابهة تماما لتلك الموجودة على رأسه الحقيقي، ما يمنحه مظهرا خادعا يوحي بامتلاكه رأسا ثانيا.

كف يراوغ الثعبان؟



وعندما يشعر بالخطر، يعتمد الثعبان على حركات دفاعية لافتة، إذ يرفع ذيله أو يطوي جسده على هيئة الرقم 8 لإرباك المهاجم وتشتيت انتباهه، في محاولة لزيادة فرص نجاته من الافتراس.

أين يعيش هذا الثعبان؟



ويعيش هذا النوع الليلي بين الصخور الرطبة وأوراق الغابات المتساقطة، كما يتغذى بشكل أساسي على ديدان الأرض ويرقات الحشرات اللينة.

وأشار العلماء إلى أن الثعبان مسالم بطبيعته، ولا يلجأ إلى هذه الحيلة البصرية إلا عند التعرض للتهديد.

