إعلان

يستخدم خدعة "الرأسين".. اكتشاف ثعبان نادر في الصين

كتب : سيد متولي

10:30 م 14/05/2026
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    ثعبان قوانجشي القصب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

في أعماق الغابات الجبلية جنوب الصين، لفت مخلوق صغير وغامض انتباه العلماء بعدما كشف عن وسيلة دفاع غير معتادة تجعله يبدو وكأنه يمتلك رأسين بدلا من واحد.

هذا الاكتشاف الجديد أثار فضول الباحثين بسبب قدرته اللافتة على تضليل الحيوانات المفترسة بحركة وتمويه نادرين بين الزواحف، بحسب دراسة نشرتها مجلة Zoosystematics and Evolution خلال أبريل 2026.

ما هو ثعبان قوانجشي القصب؟


وخلال دراسة ميدانية للتنوع البيولوجي داخل محمية هوابينج الطبيعية في منطقة قوانجشي القريبة من الحدود الفيتنامية، تمكن فريق من الباحثين التابعين لمتحف التاريخ الطبيعي في قوانجشي من رصد النوع الجديد، الذي أطلق عليه الاسم العلمي كالاماريا إنكريدبيليس، بينما عرف عربيا باسم ثعبان قوانجشي القصب.

هل الثعبان سام؟


ويعد هذا الثعبان من الأنواع غير السامة، إذ يبلغ طوله نحو 20 سنتيمترا فقط، ويتميز بجسم رفيع وحراشف بنية تتخللها خطوط داكنة ممتدة على ظهره، إلا أن أكثر ما يميزه هو ذيله القصير والسميك، الذي يحمل علامات مشابهة تماما لتلك الموجودة على رأسه الحقيقي، ما يمنحه مظهرا خادعا يوحي بامتلاكه رأسا ثانيا.

كف يراوغ الثعبان؟


وعندما يشعر بالخطر، يعتمد الثعبان على حركات دفاعية لافتة، إذ يرفع ذيله أو يطوي جسده على هيئة الرقم 8 لإرباك المهاجم وتشتيت انتباهه، في محاولة لزيادة فرص نجاته من الافتراس.

أين يعيش هذا الثعبان؟


ويعيش هذا النوع الليلي بين الصخور الرطبة وأوراق الغابات المتساقطة، كما يتغذى بشكل أساسي على ديدان الأرض ويرقات الحشرات اللينة.

وأشار العلماء إلى أن الثعبان مسالم بطبيعته، ولا يلجأ إلى هذه الحيلة البصرية إلا عند التعرض للتهديد.

اقرأ أيضا:

ما الذي يحدث لجسمك عند تناول لحم العصافير؟.. إجابة غير متوقعة
تظهر فجأة.. حسام موافي يكشف علامة خطيرة تسبب كارثة صحية

اعرف برجك من تاريخ ميلادك

ثعبان منوعات الصين

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

صفارات إنذار في كريات شمونة بعد إطلاق صواريخ من لبنان وإصابة جندي إسرائيلي
شئون عربية و دولية

صفارات إنذار في كريات شمونة بعد إطلاق صواريخ من لبنان وإصابة جندي إسرائيلي

رويترز: مشادات حادة بين الوفدين الإيراني والإماراتي في اجتماع بريكس
شئون عربية و دولية

رويترز: مشادات حادة بين الوفدين الإيراني والإماراتي في اجتماع بريكس
سقوط بلوجر في مدينة نصر.. فيديوهات مثيرة للجدل قادتها إلى قبضة الأمن
حوادث وقضايا

سقوط بلوجر في مدينة نصر.. فيديوهات مثيرة للجدل قادتها إلى قبضة الأمن
إيلون ماسك يصطحب نجله خلال زيارته مع ترامب إلى بكين.. فيديو
شئون عربية و دولية

إيلون ماسك يصطحب نجله خلال زيارته مع ترامب إلى بكين.. فيديو
نجم الزمالك السابق: معتمد جمال الأفضل في الدوري المصري هذا الموسم
رياضة محلية

نجم الزمالك السابق: معتمد جمال الأفضل في الدوري المصري هذا الموسم

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

* مجدي الجلاد يدعو لإصلاح منظومة المعاشات وربطها بالرعاية الصحية
ترامب: الصين ستشتري 200 طائرة من شركة بوينج الأمريكية