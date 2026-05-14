كشفت ماريا سيميونيديس، البالغة من العمر 37 عاما، عن ألمها العميق بعد استئصال عين ابنها إسحاق، البالغ من العمر أربع سنوات، إثر إصابته بورم أرومي شبكي، أحد أنواع سرطان العين النادر لدى الأطفال.

كيف اكتشفت سيدة إصابة طفلها بالسرطان؟



بدأت القصة في يونيو 2024، عندما لاحظت ماريا وجود بياض غريب في عين إسحاق اليمنى أثناء مشاهدته التلفاز، وعلى الرغم من شكوكها الأولية بأنها مجرد انعكاس ضوء، أكد زوجها ماثيو كوملي، أنه لاحظه عدة مرات أيضا، ما دفع العائلة لزيارة طبيب العيون.

وبعد الفحص الأول، أحيل إسحاق إلى مستشفى رويال بورنموث، ومن ثم إلى مستشفى رويال لندن، حيث تم تشخيصه بورم أرومي شبكي أحادي الجانب، بحسب صحيفة express البريطانية.

وقالت ماريا: "عندما أخبرني الأطباء بتشخيص الورم، بدأت بالبكاء. شعرت أن حياتنا انقلبت رأسا على عقب."

استئصال عين الطفل بسبب السرطان



خضع إسحاق لستة أشهر من العلاج الكيميائي الناجح، لكن الورم انتكس مرتين، ما اضطر الأطباء في النهاية إلى اقتراح استئصال العين اليمنى وتركيب عين اصطناعية لتخفيف معاناته ومنحه فرصة لحياة طبيعية.

وأضافت ماريا: "قررنا إزالة العين بعد أكثر من عام من محاولات إنقاذها. كان القرار صعبًا للغاية، لكنه الخيار الأفضل لحماية صحة إسحاق."

ورغم العملية، لا يزال إسحاق طفلًا سعيدًا وواثقًا من نفسه، ويستمتع بكل شيء، وأوضحت والدته: "هو يدرك ما حدث له، ويعرف أنه يفتقد عينه القديمة، لكنه يتأقلم بشكل مذهل."

ما علامات ورم الشبكية؟



وتسعى مؤسسة سرطان العين للأطفال (CHECT) إلى توعية الأهالي حول علامات ورم الشبكية، مثل ظهور توهج أبيض في العين أو الحول، وحثهم على زيارة طبيب متخصص فور ملاحظة أي تغيرات.

