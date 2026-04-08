لم تعد الثروة حكرا على البشر فقط، بل امتدت لتشمل حيوانات أليفة تحولت إلى أصحاب ملايين بفضل وصايا غير تقليدية من مالكيها، لتعيش تلك الكائنات حياة أقرب إلى الأثرياء، فما هي؟.

ما قصة جونتر الرابع الكلب الأغنى في العالم؟



يتصدر الكلب جونتر الرابع القائمة بثروة تقدر بمئات الملايين من الدولارات، ورثها عن والده "جونتر الثالث"، يمتلك قصورا فاخرة، من بينها فيلا في جزر البهاما ومنزل في ميامي كان مملوكا للنجمة مادونا، ويعيش حياة مترفة تشمل أطعمة فاخرة مثل الكافيار والكمأ، بحسب تايمز أوف إنديا.

قصة القردة كالو..ثروة واستثمارات ضخمة



تأتي القردة "كالو" في المرتبة الثانية، بعدما ورثت نحو 90 مليون دولار من مالكتها "باتريشيا أونيل"، إلى جانب مزارع وقصور في أستراليا، لتعد من أغنى الحيوانات في العالم.

سلالة كلاب توبي رايمز ضمن الأغنى في العالم



في الولايات المتحدة، لا يقتصر الثراء على حيوان واحد، بل يمتد عبر سلالة كلاب تعرف باسم "توبي رايمز"، التي بدأت ثروتها عام 1931 عندما تركت "إيلا ويندل" نحو 92 مليون دولار لكلبها، لتستمر السلالة في التمتع بهذا الإرث الضخم حتى اليوم.

القط توماسو .. هل ضمن أغنى الحيوانات في العالم ؟



قصة ملهمة للقط "توماسو"، الذي انتقل من التشرد في شوارع روما إلى امتلاك ثروة تقدر بـ13 مليون دولار، إضافة إلى عقارات في روما وميلانو وكالابريا، بعد أن تبنته سيدة ثرية وقررت توريثه ممتلكاتها.

كيف أصبحت الدجاجة جيجو ضمن أغنى الحيوانات ؟



في واحدة من أغرب القصص، ورثت الدجاجة "جيجو" 10 ملايين دولار من مالكها "مايلز بلاكويل"، الذي اعتبرها جزءًا من عائلته.

تنهي حياتك في ثواني.. تعرف على أخطر حيوانات سامة (صور)

أصل أيام الأسبوع.. لماذا سُميت بهذه الأسماء؟ - مفاجأة



لماذا اختارت كلية الصيدلة الأفعى رمزا لها؟