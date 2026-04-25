الهاتف المحمول واحدا من أهم الاختراعات التي غيرت حياة الإنسان في العصر الحديث، لكن بدايته كانت مختلفة عما نعرفه اليوم، حيث كان جهازا ضخما وبسيط الإمكانيات.

في السطور التالية، إليكم أول موبايل في العالم وكيف بدأت فكرة هذا الابتكار الذي أصبح جزءا أساسيا من حياتنا اليومية.

من صاحب الفكرة الأولى؟

يعود الفضل في اختراع أول هاتف محمول إلى المهندس الأمريكي مارتن كوبر، الذي عمل في شركة Motorola.

لم يكن كوبر يتوقع أن مشروعه سيتحول إلى أحد أعظم إنجازات العصر الحديث.

وفي عام 1973، نجح في إجراء أول مكالمة هاتفية عبر جهاز محمول، واضعا حجر الأساس لتكنولوجيا الاتصالات اللاسلكية، وفقا لموقع "telefonica".

ما أول مكالمة في التاريخ؟

أُجريت أول مكالمة هاتفية محمولة في أحد شوارع نيويورك، وكانت موجهة إلى المهندس جويل إنجل، أحد أبرز المنافسين في ذلك الوقت من شركة AT&T.

استخدم كوبر في هذه المكالمة جهاز DynaTAC 8000X، الذي أصبح لاحقا رمزا لبداية عصر جديد في الاتصالات.

كيف كان شكل أول هاتف محمول؟

في بداياته، لم يشبه الهاتف المحمول ما نستخدمه اليوم، إذ كان جهاز ضخم كبير الحجم وثقيل الوزن بشكل واضح.

وزن: حوالي 1.1 كيلوجرام.

طول: 33 سم.

مدة التحدث: 30 دقيقة فقط.

زمن الشحن: يصل إلى 10 ساعات.

تم طرح الجهاز رسميا في الأسواق عام 1983 بسعر مرتفع بلغ 3995 دولارا، ورغم ذلك جذب اهتمام المستخدمين، حيث اقتناه مئات الآلاف خلال فترة قصيرة.

كيف تحول الهاتف المحمول من منتج نادر إلى جهاز يستخدمه مليارات البشر؟

في بداياته، لم يكن الهاتف المحمول منتجا شائعا، لكن خلال تسعينيات القرن الماضي بدأ انتشاره، وأدى تطور شبكات الاتصالات، خاصة مع ظهور شبكة الجيل الخامس، إلى تحويل الهاتف المحمول إلى جهاز متعدد الوظائف، يجمع بين الاتصال، والتصوير، وتصفح الإنترنت، والعمل والترفيه.

متى بدأت أول رسالة نصية؟

بعد نجاح موتورولا، دخلت شركات أخرى المنافسة، وظهرت أجهزة أكثر تطورا، وفي عام 1992، أُرسلت أول رسالة نصية في التاريخ، وكانت عبارة عن تهنئة بسيطة بعيد الميلاد.

متى ظهر أول هاتف ذكي وأشهر هاتف في الألفية؟

في عام 1994، تم إطلاق أول هاتف ذكي في العالم وهو IBM Simon، حيث جمع بين وظائف الهاتف التقليدي وبعض المهام الرقمية المتقدمة، ما شكّل بداية مفهوم الهواتف الذكية.

ومع تطور التكنولوجيا، ظهرت لاحقا أجهزة أكثر تقدما وقدرات أكبر.

كيف غير الهاتف المحمول حياتنا؟

ما كان في بدايته جهازا ضخما محدود الإمكانيات، أصبح اليوم أداة ذكية تختصر العالم بين يدي المستخدم، ولم يعد الهاتف المحمول مجرد وسيلة للاتصال، بل تحول إلى منصة متكاملة للعمل والترفيه والتواصل الاجتماعي، ما جعله واحدا من أهم الابتكارات حول العالم.

