بعيدا عن ضجيج المدن، تخفي الطبيعة في بعض زواياها أسرارا تفوق الخيال، ومن بينها أحد أعظم الاكتشافات الجيولوجية على الإطلاق في قلب فيتنام، ففي غابات استوائية كثيفة، يقع كهف سون دونج، الذي لا يشبه أي كهف تقليدي، بل يبدو كعالم كامل قائم بذاته تحت سطح الأرض.

قصة أكبر كهف في العالم

هذا الكهف العملاق يمتد لمسافة تقارب 9 كيلومترات، ويضم مساحات داخلية هائلة تتغير ملامحها بشكل مدهش، حيث تتحول الممرات الضيقة فجأة إلى قاعات ضخمة بارتفاعات شاهقة، وفي بعض أجزائه، يمكن أن تمر طائرة بحجم بوينج 747 دون أن تلامس السقف أو الجدران، بحسب موقع nationalgeographic.

اكتشاف بالصدفة يتحول إلى إنجاز عالمي

وتعود قصة اكتشافه إلى عام 1990، حين عثر عليه مصادفة مستكشف محلي أثناء تجوله في الغابات، لكنه لم يتمكن من استكشافه بسبب الظروف القاسية، وظل الكهف غامضا لسنوات طويلة، حتى أعيد العثور على مدخله بدقة عام 2008، ما أتاح تنظيم بعثة استكشافية موسعة في العام التالي كشفت عن حجمه الحقيقي.

تكوينات صخرية عملاقة تشكلت عبر ملايين السنين

داخل الكهف، تتشكل مناظر طبيعية مذهلة تبدو أقرب إلى الخيال، حيث تنتشر تكوينات صخرية نادرة نحتتها المياه عبر ملايين السنين، ومن أبرزها صواعد ضخمة تعد من بين الأكبر في العالم، ترتفع كأعمدة حجرية شاهقة تكونت ببطء شديد في ظروف جيولوجية معقدة.

نظام بيئي فريد داخل أعماق الأرض

ولا يقتصر تميز الكهف على حجمه فقط، بل يمتد إلى ما يحتويه من أنظمة بيئية فريدة، ففي بعض المناطق، تخترق أشعة الشمس السقف عبر فتحات واسعة، ما يصنع بيئات مضيئة تنمو فيها النباتات داخل أعماق الأرض.

كيف تشكل هذا العالم الخفي؟

تشكل هذا الكهف نتيجة عمليات تآكل طبيعية استمرت ما بين 2 إلى 5 ملايين سنة، حيث قامت المياه بنحت الصخور الجيرية تدريجيا لتنتج هذا العالم الخفي.

مناطق لم تستكشف

ورغم الدراسات المتواصلة، لا تزال أجزاء واسعة من المنطقة المحيطة غير مكتشفة، ما يترك المجال مفتوحا أمام مفاجآت جديدة قد تغير فهمنا لما تخبئه الأرض في باطنها.