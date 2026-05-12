شهدت الشبكة القومية للكهرباء، اليوم، ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات الاستهلاك، بالتزامن مع الزيادة الكبيرة في درجات الحرارة على مختلف أنحاء الجمهورية، لتقترب الأحمال الكهربائية من تسجيل مستوى 33 ألف ميجاوات لأول مرة خلال الفترة الحالية، بزيادة تقترب من 2300 ميجاوات مقارنة بأحمال أمس.

وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء، أن مراكز التحكم والمتابعة بالشركة القابضة لكهرباء مصر رفعت حالة الطوارئ بجميع شركات الإنتاج والنقل والتوزيع، لمواجهة الزيادة المفاجئة في معدلات الاستهلاك الناتجة عن الاعتماد المكثف على أجهزة التكييف والتبريد، خاصة خلال ساعات الذروة.

وأوضح المصدر في تصريحات لمصراوي، أن الشبكة القومية نجحت في استيعاب الارتفاع الكبير في الأحمال دون اللجوء إلى أي إجراءات استثنائية، مؤكدًا أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين وزارتي الكهرباء والبترول لتأمين احتياجات محطات التوليد من الوقود والغاز الطبيعي، لضمان استقرار التغذية الكهربائية واستمرار تقديم الخدمة بكفاءة.

وأشار إلى أن فرق التشغيل والصيانة تعمل على مدار الساعة لمتابعة أداء الشبكة والمحطات وخطوط النقل، مع تكثيف أعمال المتابعة الميدانية للتعامل الفوري مع أي أعطال طارئة قد تنتج عن الضغط المتزايد على الشبكة بسبب الموجة الحارة.

وأضاف المصدر أن معدلات الاستهلاك الحالية تعكس الزيادة الكبيرة في استخدام أجهزة التكييف المنزلية والتجارية، لافتًا إلى أن الأحمال مرشحة لمزيد من الارتفاع خلال الأيام المقبلة حال استمرار ارتفاع درجات الحرارة.

وأكد أن وزارة الكهرباء تواصل تنفيذ خطط رفع كفاءة الشبكات وتحسين جودة التغذية الكهربائية، إلى جانب التوسع في مشروعات دعم واستقرار الشبكة القومية، بما يضمن مواجهة الأحمال المرتفعة خلال فصل الصيف دون تأثير على استقرار الخدمة.

والعام الماضي، سجلت شبكة الكهرباء في مصر أحمالا غير مسبوقة، بعدما ارتفع الاستهلاك إلى مستويات قياسية قاربت 40 ألف ميجاوات، بزيادة 1500 ميغاوات عن أقصى حمل عام 2024.