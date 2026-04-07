تنهي حياتك في ثواني.. تعرف على أخطر حيوانات سامة (صور)

كتب : آلاء نبيل أحمد

08:00 م 07/04/2026
    العقرب الاحمر الهندي
    أفعى التايبان الداخلية
    أفعى الحراشيف المنشارية

في عالم الطبيعة، هناك العديد من الحيوانات التي تحمل في داخلها سمومًا قادرة على إنهاء الحياة في لحظات.

لذا في هذ الصدد، سوف نتعرف على أكثر الحيوانات السامة وفقا لما ذكره موقع " AZ animals ".

ما سر خطورة أفعى التايبان الداخلية؟

أفعى التايبان الداخلية تعتبر من أخطر الثعابين على الإطلاق، وذلك لأن لدغة واحدة منها تحتوي على كمية من السم تكفي لقتل نحو 100 شخص بالغ، وبالرغم من هذه السمية القاتلة، فإنها بطبيعتهامنعزلة، وتتجنب البشر قدر الإمكان، وتعيش في أستراليا، ويتراوح طولها بين نحو 1.8 إلى 2.1 متر تقريبًا، كما أنها ليلية النشاط، ما يقلل فرص مواجهتها مع الإنسان.

لماذا يعد العقرب الأحمر الهندي من الأكثر فتكًا؟

يتصدر العقرب الأحمر الهندي قائمة أخطر العقارب بسبب سميته العالية، حيث تتراوح نسبة الوفيات الناتجة عن لدغاته بين 8% و40%، خاصة بين الأطفال، وينتشر في الهند والدول المجاورة، وتظهر أعراض خطيرة بعد اللدغة مثل القيء والتعرق الشديد والتشنجات ورغم خطورته، يسهم سمه في أبحاث طبية تساعد في علاج السرطان والملاريا.

كيف يشكل عنكبوت الشبكة القمعية تهديدًا للبشر؟

ينتمي عنكبوت الشبكة القمعية إلى أخطر العناكب في العالم، خاصة في أستراليا، و لدغاته يمكن أن تكون قاتلة إذا لم تعالج سريعًا، حيث تظهر الأعراض خلال ساعة واحدة، ويشتهر بسلوكه العدواني عند التهديد، حيث يمكنه لدغ عدة مرات متتالية ومع ذلك، هناك تطوير مصل مضاد في إنقاذ آلاف الأرواح وتقليل خطورته بشكل كبير.

لماذا يصنف قنديل البحر الصندوقي كأخطر كائن سام؟

قنديل البحر الصندوقي يعد من أخطر الكائنات السامة على وجه الأرض، حيث يمكن أن تؤدي لسعته إلى الوفاة خلال دقائق، و يمتلك ملايين الخلايا السامة في لوامسه الطويلة، ويعيش في المياه الاستوائية، ورغم أن معظم لسعاته تكون خفيفة، فإن بعض الحالات قد تكون قاتلة نتيجة إطلاق كميات كبيرة من السم.

ما الذي يجعل أفعى الحراشف المنشارية الأكثر تسببًا في الوفيات؟

تعد أفعى الحراشف المنشارية من أخطر الثعابين بسبب مسؤوليتها عن أكبر عدد من الوفيات عالميًا نتيجة لدغاتها، وتنتشر في أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا، وتتميز بسم مركب يؤثر على الأعصاب والقلب والدم والخلايا، و لدغاتها مؤلمة للغاية وغالبًا ما تؤدي إلى مضاعفات خطيرة يمكن أن تصل إلى خطر البتر أو الوفاة.

تصيبك بالصدمة والرعب.. أكثر 8 فنادق مخيفة وغامضة في العالم

10 صور لأول ثلاجة في التاريخ.. لن تتخيل شكلها

ليس للتخفي فقط.. لماذا تغير الحرباء ألوانها باستمرار؟

