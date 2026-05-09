في واقعة أقرب إلى أفلام المغامرات، تحول عمل صيانة روتيني داخل قبو في فيلا قديمة بمدينة فيينا النمساوية إلى اكتشاف استثنائي، بعدما عثر أحد العمال على صندوق معدني يحتوي على ذهب تقدر قيمته بنحو 2.4 مليون دولار.

اكتشاف غير متوقع داخل قبو قديم في فيينا

وبحسب Times of India، بدأت تفاصيل القصة عندما كان سباك يقوم بأعمال تجديد داخل القبو، الذي يعود تاريخ المبنى فيه إلى ما قبل الحرب العالمية الثانية، حيث لاحظ وجود حبل بارز من أرضية الخرسانة.

وعند محاولة سحبه، اكتشف أنه مثبت بإحكام، ما دفعه إلى تكسير جزء من الأرضية، ليعثر على صندوق معدني صدئ مدفون بعناية داخل طبقات الإسمنت منذ عقود.

وبداخل الصندوق، عثر على نحو 30 كيلوجراما من العملات الذهبية، تحمل صورة الموسيقار النمساوي الشهير فولفغانغ أماديوس موزارت، ما يرجح أنها عملات تذكارية تعود لفترة تاريخية قديمة، وقد قدرت قيمتها الإجمالية بنحو 2.3 مليون يورو "ما يقارب 2.4 مليون دولار".

ويرجح خبراء أن عملية إخفاء الكنز تمت خلال فترة الاضطرابات التي سبقت أو تزامنت مع ضم النمسا إلى ألمانيا النازية عام 1938، حيث كان السكان يلجأون لإخفاء ممتلكاتهم الثمينة تحت الأرض خوفا من المصادرة.

المفارقة أن الاكتشاف كان يمكن أن لا يحدث على الإطلاق، إذ إن عامل بناء آخر لاحظ الحبل في اليوم السابق لكنه تجاهله، ليصبح هذا التفصيل البسيط نقطة تحول قادت إلى كشف أحد أغرب الكنوز المكتشفة بالصدفة في النمسا الحديثة.

وعقب الاكتشاف، دخلت القضية في مسار قانوني معقد، إذ ينص القانون النمساوي على تقاسم الكنوز غير المسجلة بين مكتشفها ومالك العقار، بشرط إبلاغ السلطات، مع خضوع القطع لتقييم ثقافي لتحديد قيمتها التراثية.

وحتى الآن، لا تزال التحقيقات مستمرة لتحديد المالك القانوني للكنز، بينما يخضع الذهب للفحص من الجهات المختصة.

وبينما ينتظر الجميع الحسم، يبقى هذا الاكتشاف شاهدا على كيف يمكن لتفصيلة صغيرة داخل أرضية خرسانية أن تكشف تاريخا مدفونا منذ أكثر من 80 عاما.

