إذا كنت تعتقد أن دماء جميع الحيوانات متشابهة في اللون الأحمر، فهذا غير صحيح، حيث تمتلك بعض الحيوانات دماء بألوان مختلفة تماما، ستثير دهشتك وذلك بحسب ما ذكره موقع "howstuffworks".

لماذا تملك بعض السحالي دما أخضر؟

في غينيا الجديدة تعيش أنواع مدهشة من السحالي تتميز بدم أخضر لافت، ويعود ذلك إلى ارتفاع تركيز صبغة تسمى "بيليفيردين"، وهي ناتج طبيعي لتحلل خلايا الدم الحمراء، وفي معظم الكائنات، يتم التخلص من هذه المادة لأنها تكون سامة، لكن هذه السحالي طورت قدرة استثنائية على تحملها.

المثير أن هذا التركيز العالي كاف ليكون قاتلا للإنسان، ومع ذلك تعيش السحالي بشكل طبيعي، بل ويطغى اللون الأخضر على دمها وأنسجتها، وتشير دراسات حديثة إلى أن هذه الخاصية تطورت بشكل مستقل لدى عدة أنواع، دون معرفة مؤكدة للفائدة منها حتى الآن، وإن كان يرجح أنها تساعد في مقاومة الطفيليات.

كيف تعيش أسماك بلا دم أحمر؟

في أعماق المياه القطبية الباردة، تعيش "سمكة الجليد التمساحية" بتركيب فريد، حيث لا تمتلك خلايا دم حمراء ولا هيموجلوبين، هذا الاستثناء يعود إلى طبيعة بيئتها، حيث تحتوي المياه الباردة على نسب عالية من الأكسجين.

بدلا من استخدام خلايا الدم لنقل الأكسجين، تمتص هذه الأسماك الأكسجين مباشرة من الماء، وينتقل عبر بلازما شفافة داخل أجسامها، هذا التكيف يمنع زيادة لزوجة الدم في درجات الحرارة المنخفضة، ويساعدها على البقاء في ظروف قاسية لا تتحملها معظم الكائنات.

لماذا دم الأخطبوط أزرق؟

يمتلك الأخطبوط دما أزرق بسبب احتوائه على بروتين "الهيموسيانين"، الذي يعتمد على النحاس بدل الحديد لنقل الأكسجين. وعند تأكسده، يمنح الدم هذا اللون المميز.

هذا النظام مناسب للبيئات البحرية الباردة والفقيرة بالأكسجين، حيث يكون أكثر كفاءة من الهيموجلوبين كما يساعد الأخطبوط على التكيف مع ملوحة الماء ومع ذلك، يظل هذا النظام حساسا للتغيرات في درجة الحموضة، ما يمكن أن يؤثر على كفاءة نقل الأكسجين.

ما الذي يميز دم سرطان حدوة الحصان؟

دم سرطان حدوة الحصان من أغرب السوائل الحيوية، حيث يتميز بلونه الأزرق وخصائصه الدفاعية الفريدة، فهو يحتوي على خلايا خاصة تفرز مادة تتجلط بسرعة عند ملامسة البكتيريا، ما يمنع انتشارها داخل الجسم.

هذه الخاصية جعلت منه أداة مهمة في الطب، حيث يستخدم للكشف عن التلوث البكتيري في الأدوية واللقاحات، ما ساهم في تعزيز سلامة المنتجات الطبية.

كيف يكون الدم بنفسجيا أو ورديا لدى بعض الكائنات؟

تعتمد بعض الكائنات البحرية، مثل عضديات الأرجل، على بروتين مختلف يسمى "الهيمريثرين" لنقل الأكسجين، يمنح هذا البروتين الدم لونا يتراوح بين البنفسجي والوردي عند تأكسده، بينما يبدو باهتا أو عديم اللون في حالته غير المؤكسدة.

ويظهر هذا التنوع كيف طورت الكائنات الحية حلولا متعددة لأداء الوظيفة نفسها، وهي نقل الأكسجين، لكن بآليات وألوان مختلفة تعكس تكيفها مع بيئاتها.

