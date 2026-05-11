تنتشر الحيوانات الشفافة في بيئات متعددة حول العالم، وتمتاز بأجسام أو جلود شبه زجاجية تجعلها غير مرئية، وتشمل أنواعا بحرية وبرمائية وحشرية، لكل منها خصائص بيولوجية تمنحها هذا الشكل الفريد.

وبحسب ما ذكره موقع "treehugger"، إليك أبرز الكائنات التي تبدو شفافة تماما وكأنها غير موجودة.

ما هو الروبيان الزجاجي وما سر شفافيته؟

يعرف الروبيان الزجاجي، بصغر حجمه وجسمه شبه الشفاف الذي يجعل رؤيته صعبة في بيئته الطبيعية، يعيش هذا النوع في البرك والبحيرات بشرق الولايات المتحدة، من فلوريدا حتى نيوجيرسي، وتكمن خصوصيته في شفافيته العالية التي تتغير فقط أثناء التكاثر أو بعد تناول أطعمة ذات ألوان واضحة، حيث يكتسب لونا أخضر، كما يتميز بقدرة مذهلة على البقاء دون أكسجين لمدة تصل إلى ستة أيام.

لماذا تبدو الضفادع الزجاجية كأنها تكشف أجسادها من الداخل؟

تنتمي الضفادع الزجاجية إلى عائلة تضم أكثر من 100 نوع من البرمائيات، ويعتبر جلد بطنها شبه الشفاف، حيث يسمح برؤية أعضائها الداخلية بوضوح، و تعيش هذه الضفادع في غابات أمريكا الوسطى والجنوبية، وغالبا ما تستقر على الأشجار فوق مصادر المياه، وتتمتع بأرجل قوية تمكنها من القفز لمسافات يمكن أن تصل إلى 3 أمتار.

كيف تساعد الأجنحة الشفافة فراشة "الجناح الزجاجي" على البقاء؟

فراشة الجناح الزجاجي من أكثر الفراشات تميزا، حيث تمتلك أجنحة شفافة تحدها حواف داكنة، ما يجعلها شبه غير مرئية أثناء الوقوف أو الطيران، و تنتشر هذه الفراشات في أمريكا الوسطى وأجزاء من أمريكا الجنوبية، وتقوم بهجرات لمسافات طويلة، كما أن الذكور منها تتجمع في مجموعات للتنافس على التزاوج، ورغم مظهرها الرقيق، فإنها قادرة على حمل أوزان تعادل 40 ضعف وزنها.

ما الذي يميز سمكة البرميل ذات الرأس الشفاف؟

تعيش سمكة البرميل في أعماق المحيط، وتعرف أيضا باسم "سمكة الشبح" بسبب رأسها الشفاف الذي يكشف بنيتها الداخلية، وكان يعتقد سابقا أن عينيها ثابتتان، لكن الأبحاث أثبتت أنها قادرة على الدوران داخل رأسها، ما يمنحها رؤية متعددة الاتجاهات، وهذا التكيف يساعدها على رصد الفرائس من الأعلى أثناء السباحة، كما تمتلك زعانف كبيرة ومسطحة تمكنها من الثبات في الماء، وهو ما يمنحها ميزة إضافية في بيئتها العميقة.

لماذا يعد الأخطبوط الزجاجي كائن غامض؟

ينتمي الأخطبوط الزجاجي إلى عائلة خاصة به، ويعد من أكثر الكائنات البحرية غموضا لقلة المعلومات المتوفرة عنه، ويعيش في المياه الاستوائية وشبه الاستوائية حول العالم، و يعتقد أن شفافيته تساعده على الاختباء من المفترسات، كما يتميز ببنية بصرية متقدمة نسبيا تمنحه قدرة جيدة على الرؤية، رغم مظهره الهش وغير المرئي تقريبا.

كيف تستخدم خنفساء صدفة السلحفاة الشفافية كوسيلة دفاع؟

لا تعد خنفساء صدفة السلحفاة شفافة بالكامل، لكنها تمتلك غطاء خارجي شبه شفاف يجعلها تبدو غير مرئية تقريبا، و يساعد هذا الدرع على خداع المفترسات، إذ يخفي شكلها الحقيقي ويظهر أنماط تحذيرية على ظهرها، وتتميز أنواعها بتصاميم داخلية متنوعة وجذابة، رغم صغر حجمها.

