تختلف طرق النوم في عالم الحيوان بشكل لافت، حيث طورت بعض الكائنات أساليب فريدة تمكنها من الراحة دون فقدان اليقظة، ومن بين هذه الأساليب المدهشة، قدرة بعض الحيوانات على النوم مع إبقاء عيونها مفتوحة أو شبه مفتوحة، كوسيلة للحماية من الخطر المحيط.

وبحسب ما ذكره موقع "timesofindia"، إليك أبرز الحيوانات التي تنام بأعين مفتوحة.

لماذا تنام بعض الحيوانات وعيونها مفتوحة؟

في البيئات البرية، يمثل النوم الكامل مع إغلاق العينين خطرا حقيقيا، خاصة مع وجود مفترسات دائمة الترقب لذلك، طورت بعض الحيوانات آليات تساعدها على الراحة مع البقاء في حالة تأهب، مثل إبقاء جزء من الدماغ نشطا أو فتح العينين جزئيا لمراقبة المحيط.

كيف تنام الزرافة وعيونها مفتوحة؟

تعرف الزرافة بقلة ساعات نومها، وغالبا ما تنام وهي واقفة، و يكون نومها خفيفا وقصيرا، مما يسمح لها بالبقاء يقظة بصريا لمحيطها، خاصة في البيئات المفتوحة التي لا تخلو من المخاطر.

لماذا تبقى عيون أسماك القرش مفتوحة أثناء الراحة؟

تحتاج بعض أنواع أسماك القرش، مثل القرش الأبيض الكبير، إلى الحركة المستمرة للتنفس، وخلال فترات الراحة، تظل أجزاء من دماغها نشطة، وغالبا ما تبقى عيونها مفتوحة، ما يساعدها على الاستجابة السريعة لأي خطر محتمل.

كيف تستفيد التماسيح من النوم بعين واحدة مفتوحة؟

تبقي التماسيح عينا مفتوحة أثناء الراحة، مع بقاء نصف دماغها في حالة يقظة، ما يمنحها هذا السلوك القدرة على مراقبة محيطها ورصد أي حركة مفاجئة دون أن تبدو مستيقظة بالكامل.

هل تنام ضفادع الشجر وعيونها مفتوحة؟

تمتلك بعض ضفادع الشجر غشاء واقيا يغطي العين، ما يسمح لها بالنوم مع تقليل الرؤية دون فقدانها تماما، هذا التكيف يساعدها على الاستجابة بسرعة عند الشعور بالخطر.

كيف تنام الخيول دون إغلاق أعينها؟

تستطيع الخيول النوم وهي واقفة بفضل نظام خاص في أرجلها يمنعها من السقوط، ويكون نومها خفيفا وقصيرا، وغالبا ما تبقي عيونها مفتوحة، ما يتيح لها التحرك بسرعة عند الشعور بأي تهديد.

لماذا ينام البطريق بعيون شبه مفتوحة؟

ينام البطريق لفترات قصيرة ومتقطعة، وغالبا وهي واقفة، تبقى عيونها شبه مفتوحة للحفاظ على درجة من اليقظة، خاصة في البيئات القاسية، ما يساعدها على حماية أنفسها والبقاء منسجمة مع مجموعتها.