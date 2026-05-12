يعيش أغنى الأزواج في العالم حياة استثنائية تجمع بين النفوذ والثروة والاستثمارات الضخمة، إذ تمكنوا من بناء إمبراطوريات مالية جعلتهم في صدارة قوائم الأثرياء عالميا، بفضل نجاحاتهم في مجالات الأعمال والموضة والاستثمار، وفقًا لـ cnn.

ويعد برنارد أرنو وزوجته هيلين ميرسييه من أشهر الأزواج الأثرياء في العالم، حيث يمتلكان ثروة هائلة جعلتهما ضمن قائمة الأكثر تأثيرا في عالم الاقتصاد والسلع الفاخرة.

ويشغل برنارد أرنو منصب رئيس مجموعة "LVMH" الفرنسية، التي تعد أكبر شركة للسلع الفاخرة عالميا، وتضم علامات تجارية شهيرة مثل "لويس فويتون" و"ديور" و"تيفاني"، وهي من أبرز الأسماء في عالم الموضة والمجوهرات.

وتقدر ثروة الزوجين بمليارات الدولارات، وفقا لتقارير اقتصادية عالمية، إذ ساهمت استثماراتهما الناجحة في تعزيز مكانتهما بين أثرياء العالم خلال السنوات الأخيرة.

كما تلعب هيلين ميرسييه دورا بارزا في دعم الأنشطة الفنية والثقافية، إلى جانب اهتمامها بالمشروعات الخيرية والتعليمية، ما جعل الزوجين يحظيان بحضور قوي في المجالات الإنسانية والثقافية.

ويمتلك الزوجان عددا من العقارات الفاخرة والقصور داخل فرنسا وخارجها، فضلا عن حياة تتسم بالفخامة والرفاهية، رغم حرصهما على الحفاظ على خصوصيتهما بعيدا عن الأضواء.

ويواصل الزوجان تصدر قوائم الأثرياء عالميا بفضل النمو المستمر في قطاع السلع الفاخرة، الذي يشهد طلبا متزايدا من الأثرياء ومحبي العلامات التجارية العالمية.