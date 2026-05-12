شهد الوسط الرياضي العديد من قصص الحب والزواج التي جمعت بين نجوم كرة القدم وعارضات الأزياء وملكات الجمال التي خطفن الأنظار بأناقتهن وحضورهن اللافت.



وفي هذا التقرير، نستعرض لكم أبرز نجوم كرة القدم الذين ارتبطوا بعارضات أزياء وملكات جمال، وفقا لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية.



سلمى الجابري وأحمد رمضان

تزوجت سلمى الجابري ملكة جمال مصر لعام 2023 من لاعب كرة القدم في نادي سيراميك كليوباترا أحمد رمضان "بيكهام" عام 2017.

ولدت سلمى عام 1999 ودرست الإعلام في جامعة الأهرام الكندية، بالإضافة إلى إنها تشتهر دائما بإطلالتها الأنيقة ومظهرها الجذاب عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.



عماد متعب ويارا نعوم

تزوج نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق عماد متعب من يارا نعوم ملكة جمال مصر لعام 2008، بعد قصة تعارف بدأت خلال مشاركتهما معا في إعلان لإحدى شركات السيارات.

واحتفل الثنائي بزفافهما في 2 ديسمبر 2011 في حفل كبير حضره عدد من نجوم كرة القدم والفن.



ميكيل أرتيتا ومن لورينا برنال

تزوج مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا من لورينا برنال مقدمة البرامج التلفزيونية وعارضة الأزياء الأرجنتينية الإسبانية عام 2010 ولديهما ثلاثة أطفال.

ولدت لورينا في الأرجنتين وبدأت مسيرتها المهنية في سن السابعة وشاركت في العديد من عروض الأزياء والإعلانات.



جيمي أوهارا ودانييل لويد

لفتت دانييل لويد الفائزة بلقب ملكة جمال بريطانيا لعام 2006، أنظار لاعب خط وسط توتنهام السابق جيمي أوهارا خلال مسيرتها المهنية الناجحة في مجال عرض الأزياء.

وتزوجت دانييل من أوهارا في عام 2012 وأنجب ثلاثة أطفال قبل طلاقهما في عام 2014.



توماس روسيكي ورادكا كوكوروفا

التقى لاعب خط الوسط التشيكي المتقاعد توماس روزيسكي بـ رادكا كوكوروفا وصيفة ملكة جمال جمهورية التشيك خلال جلسة تصوير لإحدى العلامات التجارية الرياضية

وتزوج روسيكي من رادكا عام 2014، وفي نفس العام فاز بكأس الاتحاد الإنجليزي مع فريق أرسنال.

وشاركت كوكوروفا أيضا في مسابقة ملكة جمال أوروبا عام 2002، لكنها أنهت مسيرتها المهنية في مجال عرض الأزياء عام 2011.



أليساندرو كوستاكورتا

تزوج مدافع كرة القدم الإيطالي أليساندرو كوستاكورتا من ملكة جمال إيطاليا لعام 1991 مارتينا كولومباري التي كانت أصغر فائزة على الإطلاق في سن 16 عاما.

وتزوجت من كوستاكورتا في عام 2004، ولا يزال الزوجان معا على الرغم من حبها لنادي يوفنتوس المنافس.



جيانلويجي بوفون وألينا سيريدوفا

تزوج حارس المرمى الإيطالي جيانلويجي بوفون من عارضة الأزياء التشيكية ألينا سيريدوفا في عام 2005.

وفازت سيريدوفا بلقب ملكة جمال جمهورية التشيك عام 1998 واحتلت المركز الرابع في مسابقة ملكة جمال العالم.



آنكي مولينار وماتياس دي ليخت

تزوجت عارضة الأزياء الهولندية آنكي مولينار من لاعب كرة القدم الهولندي ماتياس دي ليخت في عام 2018.

