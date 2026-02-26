إعلان

فاجأ الموظفين.. ضيف غير متوقع يقتحم محطة تلفزيونية

كتب : سيد متولي

03:00 م 26/02/2026

فاجأ الموظفين.. ضيف غير متوقع يقتحم محطة تلفزيونية

كتب – سيد متولي

فوجئ موظفو محطة إخبارية تلفزيونية في سينسيناتي بالولايات المتحدة، باكتشاف حيوان راكون يعيش سرا داخل مبنى مكاتبها، على ما يبدو هربا من برد الشتاء القارس.

وبحسب موقع إن دي تي في، عثر على الضيف غير المتوقع في محطة "لوكال 12"، وهي محطة إخبارية تابعة لشبكة "سي بي إس" ومقرها سينسيناتي.

وكان الموظفون يشتبهون منذ فترة في دخول شخص ما إلى المبنى دون إذن، إلا أنهم فوجئوا عندما علموا أن الدخيل لم يكن إنسانا، بل حيوان راكون صغير.

وشارك كبير خبراء الأرصاد الجوية، جون جوم، تفاصيل الحادثة على منصة التواصل الاجتماعي X، وقال إن الفريق يعتقد أن شخصا ما كان يقيم سرا داخل المحطة هربا من البرد القارس، وحل اللغز عندما صادف مهندس يعمل في نوبة ليلية الحيوان داخل غرفة الأخبار.

وفي مقطع فيديو سجله مهندس المحطة، نوح شولر، يظهر حيوان الراكون وهو يبحث في حاوية قمامة، وتوقف الحيوان عدة مرات قبل أن يحاول الوصول إلى قاع الحاوية، وفي لحظة ما، كاد أن يقلبها قبل أن يبتعد بسرعة.

وتم إبلاغ السلطات بالحادثة، لكن لم يتضح متى أو كيف تم إخراج الراكون من المبنى.

وأثارت الحادثة ضحك كل من طاقم غرفة الأخبار ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، ومازح البعض قائلين إنه يجب منح الراكون شارة موظف، بينما اقترح آخرون مازحين أنه انضم بالفعل إلى الفريق.

