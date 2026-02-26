كتب – سيد متولي

فوجئ موظفو محطة إخبارية تلفزيونية في سينسيناتي بالولايات المتحدة، باكتشاف حيوان راكون يعيش سرا داخل مبنى مكاتبها، على ما يبدو هربا من برد الشتاء القارس.

وبحسب موقع إن دي تي في، عثر على الضيف غير المتوقع في محطة "لوكال 12"، وهي محطة إخبارية تابعة لشبكة "سي بي إس" ومقرها سينسيناتي.

وكان الموظفون يشتبهون منذ فترة في دخول شخص ما إلى المبنى دون إذن، إلا أنهم فوجئوا عندما علموا أن الدخيل لم يكن إنسانا، بل حيوان راكون صغير.

وشارك كبير خبراء الأرصاد الجوية، جون جوم، تفاصيل الحادثة على منصة التواصل الاجتماعي X، وقال إن الفريق يعتقد أن شخصا ما كان يقيم سرا داخل المحطة هربا من البرد القارس، وحل اللغز عندما صادف مهندس يعمل في نوبة ليلية الحيوان داخل غرفة الأخبار.

وفي مقطع فيديو سجله مهندس المحطة، نوح شولر، يظهر حيوان الراكون وهو يبحث في حاوية قمامة، وتوقف الحيوان عدة مرات قبل أن يحاول الوصول إلى قاع الحاوية، وفي لحظة ما، كاد أن يقلبها قبل أن يبتعد بسرعة.

وتم إبلاغ السلطات بالحادثة، لكن لم يتضح متى أو كيف تم إخراج الراكون من المبنى.

وأثارت الحادثة ضحك كل من طاقم غرفة الأخبار ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، ومازح البعض قائلين إنه يجب منح الراكون شارة موظف، بينما اقترح آخرون مازحين أنه انضم بالفعل إلى الفريق.

For a while now, we suspected someone had broken into @Local12 and had been secretly living inside the station to escape the brutally cold winter weather. Now we have an ID on the perpetrator. The authorities have been alerted.



🎥: Noah Schuler, Local 12 Engineering pic.twitter.com/Pbguj5pd96 — John Gumm (@JohnGumm) February 23, 2026

اقرأ أيضًا:

مشروب رمضاني شهير يهدد عضلة القلب.. لا تتناوله بعد الإفطار

احذر.. 5 أضرار على قلبك عند الإفراط في تناولها اللحوم المصنعة

"ملك السفرة".. طعام شهير قد يرفع مستوى السكر في الدم

10 أطعمة تجنبها في السحور لتفادي العطش والتعب خلال الصيام

نوع طعام يدمر كليتك دون أن تدري.. وطبيب يحذر