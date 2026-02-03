مبنى عربي شهير يتصدر أفضل وجهات العالم لعروض الزواج

دولة عربية تعلن عن أول شارع في العالم مبني من الذهب

تصدر برج خليفة في دبي قائمة أفضل الوجهات العالمية لتقديم عروض الزواج، متفوقا على معالم طبيعية وتاريخية شهيرة حول العالم، وفق تحليل حديث نشره موقع dailywaffle المتخصص في السياحة والسفر.

واعتمد التحليل على عدة معايير، أبرزها اتجاهات السفر المرتبطة بعروض الزواج، وتقييمات الزوار عبر المنصات الرقمية، إضافة إلى أنماط الطقس، ليحصد برج خليفة العلامة الكاملة بواقع 20 من 20، ويتوج كأفضل موقع في العالم لهذه اللحظة الاستثنائية.

ويعد برج خليفة، أطول مبنى في العالم، وجهة فريدة بفضل إطلالاته البانورامية على مدينة دبي، وتمتعه بنحو عشر ساعات من أشعة الشمس يوميا، فضلا عن متوسط تقييم مرتفع بلغ 4.6 من 5 على المواقع السياحية.

وحل في المركز الثاني وادي غراند كانيون بولاية أريزونا الأمريكية، أحد أشهر المعالم الطبيعية عالميا، بعدما حصل على 19 من 20، مستفيدا من امتداده الشاسع لمسافة 277 ميلا، وتعدد نقاط المشاهدة التي تجعله موقعا مثاليا لعروض الزواج، إلى جانب كونه مقصدا رئيسيا لعشاق الطبيعة والمغامرة.

وجاء ساحل أمالفي الإيطالي في المركز الثاني مكررا، بفضل مناظره الساحلية الخلابة وطبيعته الوعرة، محققا متوسط تقييم 4.7 من 5، مع نحو سبع ساعات من أشعة الشمس يوميا.

أما المركز الرابع المشترك فضم عددا من الوجهات العالمية التي حصلت على 18 من 20، من بينها ديزني لاند في كاليفورنيا، ومنتجع والت ديزني وورلد في أورلاندو، لما يقدمانه من أجواء رومانسية مستوحاة من قصص الطفولة.

كما شملت القائمة حديقة يوسيميتي الوطنية في كاليفورنيا، وبحيرة كومو والكولوسيوم في روما، إلى جانب البتراء في الأردن وتاج محل في الهند.

اقرأ أيضا:

6 مشروبات تضر الجهاز الهضمي.. احذر الإفراط في تناولها

بعد وفاة ملكة جمال كاليفورنيا.. علامات تكشف الإصابة بسرطان القولون

نوع توابل أغلى من الذهب.. كنز في مطبخك يقوي قلبك ويعالج القولون ويخفض السكر

راقب جسدك صباحا.. 5 علامات تحذيرية تكشف تلف الكبد المبكر

تؤذي القلب.. 5 أطعمة ممنوعة لمرضى الكوليسترول في رمضان