جرثومة قاتلة تتفشى في جزر الرأس الأخضر.. ما هي الشيغيلا؟

كشفت السلطات الصحية في جزر الرأس الأخضر غرب إفريقيا عن تفشي عدوى بكتيريا "الشيغيلا" بين عدد من السياح، بعد تسجيل حالات إصابة ووفيات خلال الأشهر الماضية، أغلبها لسائحين بريطانيين، وفق ما نقلته صحيفة صنداي تايمز البريطانية.



ووفقا لتحقيق نشرته صحيفة "صنداي تايمز"، توفيت إيلينا والش (64 عاما) بعد أيام من وصولها إلى الرأس الأخضر في عطلة عائلية للاحتفال بتقاعدها الوشيك وخطوبة نجلها، إذ أصيبت بنزلة معوية حادة سرعان ما تطورت إلى مضاعفات قاتلة.



وأظهرت نتائج تشريح الجثة في المملكة المتحدة أن الوفاة نتجت عن فشل قلبي، بينما سجل التهاب المعدة والأمعاء كسبب ثانوي.



ولم تكن والش الضحية الوحيدة؛ إذ توفي ثلاثة بريطانيين آخرين هم كارين بولي (64 عاما)، ومارك آشلي (55 عاما)، وديفيد سميث (54 عاما)، بعد إصابتهم بأعراض متشابهة خلال إقامتهم في منتجعات تابعة لسلسلة فنادق "ريو" الإسبانية، حيث وصف أقارب الضحايا المستشفيات المحلية بأنها "بدائية" و"تشبه مناطق الحرب".



وأكد التحقيق أن الجزر شهدت تفشيين متتاليين لمرض شديد العدوى خلال عامي 2022 و2025، أصاب مئات السياح الأوروبيين، بينما ربطت مراكز صحية أوروبية أغلب حالات الشيغيلا الأخيرة بسفر المصابين إلى الرأس الأخضر. وسجلت وكالة الأمن الصحي البريطانية 137 حالة بين أكتوبر وديسمبر الماضيين، كان 80% من المصابين قد عادوا مؤخرا من الجزر.



وبحسب خبراء الصحة، تنتقل بكتيريا الشيغيلا عبر الطعام أو المياه الملوثة أو المخالطة المباشرة، وتسبب إسهالا حادا وحمى وتقلصات معوية، وقد تكون قاتلة لدى كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.



وقال البروفيسور بريندان رين، أستاذ الصحة العامة في كلية لندن للصحة والطب الاستوائي، إن الشيغيلا "بكتيريا غازية وخطيرة، وقد تؤدي إلى الوفاة في بعض الحالات".



ورغم تحذير وزارة الخارجية البريطانية من السفر إلى الرأس الأخضر بسبب تفشي الشيغيلا، لا تزال شركات سياحية كبرى تبيع باقات عطلات إلى الجزر، ما أثار غضب عائلات الضحايا، ودفع مئات السياح السابقين إلى رفع دعاوى قضائية ضد شركات تنظيم الرحلات، متهمين إياها بالإخلال بمعايير السلامة.



في المقابل، أكدت فنادق "ريو" وشركة "توي" التزامهما بإجراءات الصحة والسلامة، مشيرتين إلى التعاون مع السلطات المحلية للتحقيق في مصادر العدوى، وتنفيذ حملات لمكافحة المياه الراكدة والآفات.



ومع استمرار التحقيقات، تتصاعد المخاوف بشأن سلامة الوجهة السياحية التي طالما روج لها كـ"جنة استوائية"، بينما يطالب خبراء الصحة والمسافرون بتشديد الرقابة الصحية وتحذير السياح بشكل واضح قبل السفر.

اقرأ أيضا:

6 مشروبات تضر الجهاز الهضمي.. احذر الإفراط في تناولها

بعد وفاة ملكة جمال كاليفورنيا.. علامات تكشف الإصابة بسرطان القولون

نوع توابل أغلى من الذهب.. كنز في مطبخك يقوي قلبك ويعالج القولون ويخفض السكر

راقب جسدك صباحا.. 5 علامات تحذيرية تكشف تلف الكبد المبكر

تؤذي القلب.. 5 أطعمة ممنوعة لمرضى الكوليسترول في رمضان