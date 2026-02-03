مباريات الأمس
مروان عثمان يقود الهجوم.. تشكيل الأهلي أمام البنك في الدوري المصري

كتب - محمد عبد السلام:

06:49 م 03/02/2026 تعديل في 06:49 م
أعلن ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة البنك الأهلي، في المباراة التي تقام بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر في الدوري المصري.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء، وتقام المباراة على استاد القاهرة الدولي.

ويدخل النادي الأهلي اللقاء وهو يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة، بينما يدخل فريق البنك الأهلي اللقاء وهو يحتل المركز التاسع برصيد 20 نقطة.

ويشهد تشكيل المارد الأحمر، بتواجد محمد الشناوي أساسيًا في حراسة المرمى، ويقود الهجوم مروان عثمان إحدى الصفقات الجديدة في انتقالات الشتاء.

تشكيل الأهلي اليوم أمام البنك الأهلي في الدوري المصري

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد عيد - ياسين مرعى - أحمد رمضان بيكهام - أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية - بن رمضان - زيزو.

خط الهجوم: بن شرقي - تريزيجيه - مروان عثمان.

تشكيل النادي الأهلي أمام البنك تشكيل النادي الأهلي تشكيل الأهلي مباراة الأهلي والبنك الأهلي

