ستصيبك بالدهشة.. أغرب وأندر أشكال القطط حول العالم

في عالم القطط، تتنوع السلالات بين الشائعة والنادرة، لكن بعض الأنواع التي تتميز بملامحها الفريدة والغريبة، ما يجعلها استثنائية.

فيما يلي، نستعرض إليكم أغرب وأندر سلالات القطط في العالم، وفقا لموقع "discoverwildlife".

قط إيريموت

قط إيريموت من أندر أنواع القطط في العالم، وهو سلالة فرعية من قط النمر يعيش في جزيرة إيريموت اليابانية النائية، يتميز بحجمه المشابه للقطط المنزلية وفرائه البني الرمادي المرقّط وذيله القصير السميك.

ويعيش في المناطق المنخفضة من الجزيرة بين الأراضي الرطبة وحقول الأرز والشواطئ، ويتغذى على مجموعة متنوعة من الفرائس مثل السرطانات والخفافيش والضفادع.

قط جبل الأنديز

يستوطن هذا القط البري المرتفعات الصخرية في جبال الأنديز بأمريكا الجنوبية، ويتميز بفرائه الكثيف وذيله الطويل الذي يمنحه توازنا عاليا.

القط ذو الرأس المسطح

عينيه الكبيرتين المتقاربتين وجسمه الضعيف يجعله يختلف تماما عن القطط الأخرى، هذه الملامح تمنحه مظهرا غريبا وغامضا.

القط البري الاسكتلندي

نوع غير قادر على البقاء في البرية دون تدخل بشري. جرت جهود مكثفة لإعادته إلى الطبيعة من خلال برامج التربية في الأسر والإطلاق في المناطق المحمية. نجح مؤخراً في التأقلم والتعلم على الصيد الذاتي في المرتفعات الاسكتلندية.

قط أسود القدمين

رغم حجمه الصغير، يُعرف هذا القط الصغير بأنه من أفضل الصيادين بين القطط البرية في أفريقيا، يصطاد فرائس أكثر من نمور عدة أشهر. لكنه مهدد بالانقراض بسبب فقدان الموائل وتدهورها نتيجة توسع النشاطات الزراعية، ويقدر عدد أفراده في البرية بحوالي 9700 فقط.

قطة بوبتيل الأمريكية

وفقا لموقع "howstuffworks"، قطة البوبتيل الأمريكية واحدة من أندر أنواع القطط، وتشتهر بذيلها القصير والكثيف الذي يميزها عن باقي السلالات، إضافة إلى شخصيتها الفريدة التي تشبه سلوك الكلاب في وفائها وذكائها.

كما تتميز بقدرتها الكبيرة على تكوين روابط قوية مع أصحابها، ما يجعلها مفضلة لدى محبي الحيوانات الأليفة.

قطة كورات

تحتل قطة كورات مكانة خاصة في تايلاند حيث تعتبر رمزا للحظ السعيد، وتتميز بفروها الفضي المائل إلى الأزرق وعيونها الخضراء، إضافة إلى وجهها المميز على شكل قلب، ما يمنحها جاذبية فريدة بين السلالات.

قطط البوبتيل

أما قطط البوبتيل اليابانية، فهي نادرة ومحبوبة بسبب ذيلها القصير الذي يشبه كرة الصوف، وطبيعتها المرحة التي تجعلها خيارا محبوبا بين عشاق القطط الباحثين عن سلالة فريدة تجمع بين الجمال والشخصية الحيوية.

قط بيتربالد

قط بيتربالد سلالة حديثة من روسيا، يتميز بجسمه الرشيق وطبقة جلده الأملس، مع عظام واضحة وعضلات متناسقة، ما يمنحه مظهرا غريبا بين سلالات القطط الأخرى.