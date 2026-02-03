إمام عاشور الذي لا يتوقف أبدًا

لفتت نظري الصورة التي نشرها إمام عاشور أثناء قيامه بالتدريب المنفرد داخل النادي الأهلي، تنفيذًا للعقوبة التي وقعها عليه النادي، بعد تغيبه عن السفر مع الفريق إلى تنزانيا، لملاقاة نادي يانج أفريكانز.

فقد ظهر إمام في الصورة، وبجواره ابنته كتاليا، وكتب على صفحته "العمل لا يتوقف أبدًا".

بالتأكيد العمل لا يتوقف أبدًا يا إمام، ولكن علينا ألا نعطله بأمور ومواقف تضر ولا تنفع.

فالجميع لا يختلف على أن إمام حاليًا هو أفضل لاعب في مصر.

وقد بدا ذلك واضحًا جليًا، مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية الماضية.

وأيضًا في مباريات النادي الأهلي، نظرًا لما يمتلكه من مهارات فنية عالية، تجعله يتفوق على جميع اللاعبين الذين يلعبون في مركزه.

ولكن شيئًا ما يبقى، وهو أن الموهبة وحدها لا تكفي، ويجب أن يكون هناك التزام داخل الملعب وخارجه.

وما فعله إمام عندما تغيب عن السفر مع فريق الأهلي، وإغلاقه لتليفونه، هو شيء غير مسبوق في النادي، وأثار غضبًا شديدًا لدى جماهير وإدارة النادي.

ورغم أن إمام اعتذر للأهلي وجماهيره، وقال إنه لم يكن يتعمد ما حدث، وأنه كان مريضًا ودرجة حرارته عالية، هو وابنته وزوجته، وأنه أبلغ طبيب النادي الأهلي، د. أحمد جاب الله، ليلة السفر، وطلب منه الطبيب ضرورة الحضور للمطار للكشف عليه، وهو ما لم يفعله إمام.

كما أنه لم يبلغ مدير الكرة الكابتن وليد صلاح الدين، وهو ما أثار غضبه الشديد.

وفتح المجال للكثيرين ممن لا يحبون إمام، إلى التكهن بسبب ما حدث، وأنه بسبب أن إمام غضب لأنه لم يسدد ضربة الجزاء في مباراة وادي دجلة التي سددها زيزو.

وهناك من قال إن إمام غاضب بسبب عدم تجديد عقده، وأنه يريد المساواة بزيزو وتريزيجيه.

وآخرون قالوا إن إمام غاضب بسبب رفض الأهلي لعرض أمريكي، رغم أن الموضوع لم يتجاوز مجرد استفسار شفهي من النادي الأمريكي، ولا توجد حاليًا أي عروض لإمام.

ووصل الأمر بالبعض إلى المطالبة بعرض إمام للبيع، وهذا خطأ كبير، فلا يعقل أن يضحي النادي الأهلي بأفضل لاعب في مصر بهذه البساطة والسهولة.

وحسنًا فعل النادي بقبول اعتذار اللاعب، والاكتفاء بعقوبة الغرامة المالية والإيقاف.

وإن كنت أختلف في موضوع الإيقاف، وكنت أفضل أن يكتفي النادي بغرامة مالية كبيرة.

وكما ذكر الكابتن مصطفى عبده في أحد لقاءاته التليفزيونية،

أن المايسترو الراحل صالح سليم كان يرفض عقوبة الإيقاف، ويفضل الغرامة المالية.

وذات مرة قام الكابتن الراحل ثابت البطل، الذي كان وقتها مديرًا للكرة بالنادي الأهلي، بتوقيع عقوبة الخصم والإيقاف عن المباريات، على أحد اللاعبين، فرفض صالح سليم ذلك بشدة، وقال لثابت: وقّع عليه الغرامة التي تريدها، واطلب منه أن يلعب بدون مقابل مدة الإيقاف، ولكن لا توقفه.

وأنا أختلف مع من يقولون إن إمام عاشور لن يكمل في الأهلي، بل أرى أن إمام سيكمل في الأهلي بإذن الله، ولن يترك النادي، لأنه جاء إلى الأهلي ليصنع تاريخًا كبيرًا، ولم يأتِ إلى الأهلي ليرحل.

كما أن إمام لا يفضل الاحتراف الخارجي.

وقد ذكر الناقد الرياضي الكبير أبو المعاطي زكي في برنامجه نجم الجماهير، أن إمام تحدث مع الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وذكر له أنه كان مريضًا مرضًا شديدًا، وأنه تحدث مع الطبيب د. أحمد جاب الله، وأن بيبو صدقه.

كما أعجبني تصريح محمود كهربا، المعروف بارتباطه بعلاقة صداقة وطيدة مع إمام، للإعلامي إبراهيم فايق، من خلال برنامجه "قهوة فايق" على قناة MBC مصر، عندما قال إنه تحدث مع إمام عاشور بعد الأزمة، وأن إمام أقسم له أنه كان مريضًا.

كما قال كهربا إن إمام أحسن لاعب في مصر، ووجه له نصيحة ولكل لاعبي الأهلي قائلًا: "الأهلي كنز حافظوا عليه".

وداعبه فايق قائلًا إنه وإمام تعرضا لأكبر غرامات في تاريخ النادي الأهلي، فابتسم كهربا وقال: صحيح.

ليس لدي شك في أن إمام سيتجاوز الأزمة، وسيعود أقوى مما كان للأهلي ولمنتخب مصر في كأس العالم.

ولكن عليه أن ينتبه إلى أن الموهبة وحدها لا تكفي، فلم نسمع يومًا أن ميسي دخل في أزمة مع ناديه، أو أن رونالدو عوقب لأنه لم يلتزم.

بالموهبة يمكن أن تخطف الأنظار بعض الوقت، لكنها عندما تقترن بالالتزام تجعلك تتربع على عرش القلوب طول الوقت.

