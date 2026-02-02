إعلان

"سرقة جريئة في النهار".. لصان يقتحمان محل مجوهرات أمام المارة (فيديو وصور)

كتب : سيد متولي

07:00 م 02/02/2026
    لصان يقتحمان محل مجوهرات أمام المارة
    لصان يقتحمان محل مجوهرات أمام المارة
    لصان يقتحمان محل مجوهرات أمام المارة
    لصان يقتحمان محل مجوهرات أمام المارة

في حادثة صادمة شهدتها منطقة ريتشموند غرب لندن، هاجم رجلان ملثمان محل مجوهرات وسط شارع مزدحم خلال النهار، مستخدمين مطرقة ضخمة لكسر واجهة الزجاج لمتجر "Gregory & Co".

وأظهر تسجيل الكاميرات المراقبة أن اللصين ارتديا ملابس سوداء وحاولا تحطيم الزجاج بضربات متتالية، وعندما لم ينجحا في ذلك بسهولة، أمسك أحدهما بالمجوهرات مباشرة من الواجهة ووضعها في حقيبة زرقاء قبل أن يفرا مسرعين من المكان، بحسب صحيفة ديلي ميل.

ورغم محاولات الموظفين التصدي لهما، بما في ذلك محاولات سحب القطع الثمينة من الواجهات وضرب أحد المهاجمين بصندوق صغير، تمكن اللصان من إتمام السرقة والهرب عبر الشوارع المحيطة.

ووصف أحد العاملين في المتاجر المجاورة الواقعة بأنها جاءت فجأة، حيث ظهر الرجلان فجأة حاملين المطرقة والحقيبة قبل أن يبدآ تدمير الواجهة.

وتمكنت الشرطة من الوصول إلى موقع الجريمة خلال ثلاث دقائق واعتقال رجل يبلغ من العمر 33 عاما للاشتباه بتورطه في السطو، بينما لا يزال البحث جاريا عن باقي أفراد العصابة الذين فروا باستخدام الدراجات النارية.

