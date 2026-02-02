إعلان

باعت ذهبها لزوجها فهجرها.. قصة هيام وكفاح أم لخمسة أطفال

كتب : أسماء العمدة

09:00 م 02/02/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

في أزقة القاهرة الصاخبة، هناك حكايات لنساء، صمدن في وجه الحياة بأكثر مما تحتمل أصواتهن، بعدما تعلقن بأزواج لا يعرفون المسؤولية.

هيام، 37 عامًا، أم لأربعة أطفال، جاءت من محافظة الفيوم إلى القاهرة قبل 15 عامًا برفقة ابن عمها، الذي أحبته وتزوجته رغم اعتراض أسرتها.

تقول هيام: "اتجوزته عن قصة حب، واتحديت أهلي عشانه، وبعد عشر سنين جواز مشي من البيت ومعرفتش عنه حاجة".

وتضيف أن زوجها كان يقيم بانتظام مع أهله، قبل أن يبدأ في التغير، والاختفاء لأشهر، وممارسة العنف ضدها دون سبب.

وعندما طالبت بحقوقها، هرب من منزل أسرته، ومنذ ذلك الحين انقطعت أخباره تمامًا: "محدش يعرف هو فين، ولحد دلوقتي مش عارفة أنا مطلقة ولا متجوزة، ومش باخد منه أي حاجة".

اليوم، تعمل هيام بائعة خضار في أحد شوارع محافظة الجيزة، تصف يومها قائلة: "بشتغل يوم أكسب، ويوم أخسر".

وترى أن الشارع لم يعد مجرد وسيلة لكسب الرزق، بل أصبح مصدر خطر دائم: "واقفّة وسط ناس، ولصوص، وسُكارى. مرة واحد كان شارب ونام على العربية، سيبت المكان ومشيت، ومواقف كتير شفت فيها خناقات وسرقات".

ورغم قسوة الظروف، لم تتخلَّ هيام عن حلمها في توفير حياة كريمة لأطفالها. بل امتدت إنسانيتها إلى ما هو أبعد من ذلك، فقبل أربع سنوات، عثرت فجرًا على طفلة صغيرة تبكي بجوار أحد المحال، وحيدة بلا مأوى، فاصطحبتها إلى منزلها وربّتها مع أطفالها، معتبرة إياها فردًا من العائلة: "كل اللي شاغلني إني أعمل لها ورق رسمي، بس لحد دلوقتي مش عارفة.. الطفلة عندها خمس سنين، وبقت جزء من قلبي وحياتنا".

وتشير هيام إلى أن معاناتها العائلية لم تتوقف، خاصة بعد وفاة والدة زوجها، وتعرضها للطرد من المنزل أكثر من مرة، إلى جانب الخلافات المستمرة مع أسرته.

وتختتم حديثها بمرارة: "من يوم ما شاف بنتي الصغيرة ومشي، وسابها يتيمة وهي لسه في أول سنة. وقفت معاه كتير، وبعت دهبي، وفتحت له مغسلة، وجبت له توكتوك عشان نعيش مع بعض أنا وأولادي، لكن مفيش فايدة".

اقرأ أيضا:

صدقة جارية.. توزيع مصاحف بدل السجائر في حفل زفاف بسوهاج
من الكرسي المتحرك إلى البرلمان.. حكاية جهاد بطلة السباحة التي كسرت المستحيل

كيف حدث ذلك؟.. سيدة تضع مولودها الأول بسن الـ59

كيف يشم النمل روائح الطعام رغم أنه لا يملك أنفا؟

بعد "جنون الذهب".. نصائح ذكية للاستثمار في المعدن الأصفر

معاناة امرأة أم تكافح العنف الأسري كفاح المرأة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أبوالمعاطي زكي: أكثر فترة لعب فيها شيكابالا وأبدع بعد زيارته للسيدة نفيسة
مصراوى TV

أبوالمعاطي زكي: أكثر فترة لعب فيها شيكابالا وأبدع بعد زيارته للسيدة نفيسة
"ظهور كامويش".. توروب يعلن قائمة الأهلي لمواجهة البنك في الدوري المصري
رياضة محلية

"ظهور كامويش".. توروب يعلن قائمة الأهلي لمواجهة البنك في الدوري المصري
أول تعليق من أحمد أبو الغيط على وجود اسمه ضمن ملفات إبستين
شئون عربية و دولية

أول تعليق من أحمد أبو الغيط على وجود اسمه ضمن ملفات إبستين

على بُعد 50 مترًا من "الكباش".. "حفرة قهوة" تقود سيدة ورجلًا للحبس بالأقصر
أخبار المحافظات

على بُعد 50 مترًا من "الكباش".. "حفرة قهوة" تقود سيدة ورجلًا للحبس بالأقصر
حجز فنان شهير 24 ساعة في اتهامه بالتحرش بفتاة لحين ورود التحريات
حوادث وقضايا

حجز فنان شهير 24 ساعة في اتهامه بالتحرش بفتاة لحين ورود التحريات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أول تعليق من أحمد أبو الغيط على وجود اسمه ضمن ملفات إبستين
هل انتهى وقت المضاربة على الذهب؟.. رئيس الشعبة يوضح
انخفاض الحرارة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء
برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بمحافظة الشرقية
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بحلول التعاملات المسائية
أزمة نقص كاش في ماكينات البنوك.. ما الأسباب؟
الرقم القومي العقاري والإيجار القديم.. إطلاق التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027