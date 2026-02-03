تسريبات تكشف تصميم أول آيفون قابل للطي من آبل

يشهد عالم الهواتف الذكية اهتماما متزايدا بمفهوم الأجهزة القابلة للطي، وآبل على أعتاب دخول هذا المجال لأول مرة مع هاتفها القادم القابل للطي، وفق تسريبات حديثة نشرها أحد المطلعين المعروفين على منصة Weibo.

تفاصيل التسريبات التي نشرها المستخدم المعروف باسم "Instant Digital" تكشف عن تغييرات بارزة في تصميم الهاتف، حيث ستكون أزرار الصوت على الحافة العلوية للجهاز بمحاذاة اليمين على غرار جهاز iPad mini.

وبحسب التسريبات يظل زر التشغيل وميزة Touch ID ووحدة التحكم بالكاميرا على الحافة اليمنى كما هو الحال في الهواتف الحالية، أما الجانب الأيسر من الهاتف فسيكون أملسا وخاليا من أي أزرار.

وتتميز الكاميرات الأمامية بتصميم ثقب واحد ينتج عنه جزيرة ديناميكية أصغر حجما، بينما ستكون اللوحة الخلفية للكاميرا سوداء بالكامل وتضم كاميرتين أفقيتين إلى جانب فلاش وميكروفون، مستوحاة من تصميم آيفون إير لكنها تختلف في اللون عن هيكل الهاتف، إذ يتوقع أن يكون اللون الأبيض هو المؤكد عند الإطلاق مع توفر لون إضافي لاحقا.

أما الهيكل الداخلي للهاتف، فيظهر تصميما مبتكرا متعدد الطبقات مع تخصيص معظم المساحة للشاشة والبطارية التي يقال إنها الأكبر في تاريخ هواتف آيفون، كما تم تعديل مسار الكابلات لتسهيل وضع أزرار الصوت على الحافة العلوية بدلا من الجانب الأيسر كما في الطرازات السابقة.

ويملك المستخدم Instant Digital سجلا طويلا من التسريبات الدقيقة، بما في ذلك إطلاق الهاتف الأصفر iPhone 14 والزجاج الخلفي المصنفر لهاتفي iPhone 15 وiPhone 15 Plus وميزات كاميرا iPhone 15 Pro وشاشات iPad Pro الجديدة وسعات بطارية iPhone 16 Pro واستمرار توافق سوار Apple Watch حتى Series 10، مما يعزز مصداقية المعلومات المتعلقة بالهاتف القابل للطي.

وتشير الشائعات إلى أن الهاتف سيحمل شاشة داخلية مقاس 7.8 بوصة خالية من التجاعيد، وشاشة خارجية مقاس 5.5 بوصة، مع ميزة Touch ID مدمجة، وكاميرتين خلفيتين محسنة، وشريحة A20 ومودم C2، إضافة إلى تحسينات في عمر البطارية والتصميم الحراري وسطوع الشاشة.

ومن المتوقع أن يتم إطلاق الهاتف القابل للطي بالتزامن مع هاتفي iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max لاحقا خلال هذا العام.