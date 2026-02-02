أعلنت دبي عن خطط لإنشاء أول شارع في العالم مبني من الذهب، في مشروع يبرز دبي كوجهة سياحية مميزة على مستوى العالم.

"حي الذهب".. مشروع استثنائي لصناعة المجوهرات

وتأتي هذه الخطط ضمن مشروع تطويري ضخم مخصص لقطاع المجوهرات في الإمارة، باسم "حي الذهب" في منطقة ديرة، ويهدف إلى إنشاء منطقة متكاملة تخدم صناعة الذهب والمجوهرات، وتكون مركزا رئيسيا للتجارة والسياحة على مستوى العالم، وفقا لصحيفة "the sun" البريطانية.

مزار سياحي ومركز عالمي للتجارة

ويعد أول طريق ذهبي في العالم جزءا أساسيا من هذا المشروع، الذي صُمم ليكون مزارا سياحيا عالميا ووجهة رئيسية للمتسوقين والمهنيين في مجال الذهب والمجوهرات، مع توفير بيئة تجمع بين الفخامة والتجربة الثقافية والتراثية.

ورغم الإعلان عن المشروع، لم يتم الكشف عن جميع التفاصيل حتى الآن، على أن يتم الإعلان عن مزيد من المعلومات تباعا خلال المراحل المقبلة.

الذهب في دبي

وقال أحمد الخاجة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، إن الذهب "متجذر بعمق في النسيج الثقافي للإمارة"، مشيرا إلى أن هذه الوجهة الجديدة لا تكتفي بالاحتفاء بالإرث التاريخي، بل تعيد تقديمه بروح عصرية قائمة على الإبداع والاستدامة.

وأضاف أن المشروع يعكس قوة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويؤكد الطموح المشترك لوضع دبي في صدارة الابتكار والتميز عالميا.

أكثر من 1000 متجر وفنادق فاخرة

وذكرت مجلة "تايم آوت دبي" أن "حي الذهب" سيضم أكثر من 1000 متجر لبيع الذهب والمجوهرات ومستحضرات التجميل، مع تأكيد مشاركة علامات تجارية بارزة، من بينها مجوهرات جوهرة، ومالابار للذهب والماس، والروميزان، ومجوهرات تانيشك.

كما سيستضيف المشروع ستة فنادق جديدة لخدمة الزوار الدوليين والشركاء التجاريين.

موقع استراتيجي بجوار سوق الذهب

وسيُحاط الحي الجديد بمزيد من مظاهر الفخامة، إذ يقع بالقرب من أحد أقدم الأسواق التقليدية في دبي، وهو سوق الذهب، ما يعزز من قيمته السياحية والتراثية.

ويأتي هذا المشروع ضمن سلسلة من الإنجازات العالمية التي تواصل دبي تحقيقها، من بينها افتتاح أطول فندق في العالم مؤخرا بالقرب من مرسى دبي.

ويبلغ ارتفاع فندق "سييل دبي مارينا" 377 مترا، متجاوزا فندق "جيفورا" الشهير، ويضم أكثر من 1000 غرفة و147 جناحا موزعة على 82 طابقا.

أطول محطة مترو في العالم قريبا

كما تستعد دبي لإضافة إنجاز عالمي جديد إلى سجلها، مع اقترابها من الحصول على لقب أطول محطة قطار في العالم، وذلك في إطار مشروع توسعة خط السكك الحديدية، الذي تُقدر تكلفته 3.6 مليار جنيه إسترليني.

ويتضمن خط مترو دبي الأزرق الجديد إنشاء محطة بارتفاع 74 مترا، ومن المتوقع أن يخدم النظام نحو 200 ألف راكب يوميا بحلول عام 2030، على أن يرتفع العدد إلى 320 ألف راكب بحلول عام 2040، مع الانتهاء من المشروع في عام 2029.

مطار آل مكتوم

كما أعلن مطار آل مكتوم الدولي، الذي افتتح عام 2010، عن خطط توسعة ضخمة تهدف إلى جعله الأكبر في العالم، حيث من المتوقع أن تصل طاقته الاستيعابية إلى 260 مليون مسافر سنويا بعد اكتمال المشروع.

