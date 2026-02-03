الخطة الذهبية.. أسرار التوفير في مصاريف رمضان

مع اقتراب شهر رمضان، يبحث الكثيرون عن طرق ذكية لتقليل المصاريف دون التأثير على جودة الطعام والخدمات المنزلية.

وقدمت مي عثمان، خبيرة التدبير المنزلي، مجموعة نصائح عملية لإدارة ميزانية الشهر الفضيل بكفاءة وذكاء.

وقالت "عثمان" لمصراوي، إن التخطيط المسبق للقوائم اليومية للأطعمة ومراعاة شراء المستلزمات الأساسية بكميات مناسبة، يعد حجر الأساس لتوفير المال.

وأكدت أهمية استغلال العروض الموسمية والخصومات على البقالة والمواد التموينية، الموجودة في المولات الكبرى ومعارض "أهلا رمضان" المنتشرة في جميع المدن والمحافظات، مع مراعاة التخزين السليم لتجنب الهدر.

وأضافت أن تقسيم المشتريات على دفعات أسبوعية بدلا من الشراء الكلي دفعة واحدة يساعد على التحكم في النفقات ومتابعة استهلاك الأسرة بشكل أفضل.

كما نصحت بالاعتماد على وصفات اقتصادية ومتنوعة، واستخدام المواد المتوفرة في المنزل لإعداد أطباق مبتكرة، دون اللجوء للشراء المكثف أو الفائض.

وأشارت إلى أهمية تفيز الفواكه والخضروات في الفترة الحالية من أجل استخدامها في شهر رمضان، مشيرة إلى أن فرق سعر السلع يوفر الكثير من المال.

واختتمت بالإشارة إلى إعداد قائمة أسبوعية بالوجبات التي يمكن تجهيزها كل يوم طوال شهر رمضان، وحساب التكلفة، مع حذف أي مصاريف غير ضرورية.

