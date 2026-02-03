إعلان

الخطة الذهبية.. أسرار التوفير في مصاريف رمضان

كتب- أحمد الضبع:

01:00 م 03/02/2026

أجواء شهر رمضان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

مع اقتراب شهر رمضان، يبحث الكثيرون عن طرق ذكية لتقليل المصاريف دون التأثير على جودة الطعام والخدمات المنزلية.

وقدمت مي عثمان، خبيرة التدبير المنزلي، مجموعة نصائح عملية لإدارة ميزانية الشهر الفضيل بكفاءة وذكاء.

وقالت "عثمان" لمصراوي، إن التخطيط المسبق للقوائم اليومية للأطعمة ومراعاة شراء المستلزمات الأساسية بكميات مناسبة، يعد حجر الأساس لتوفير المال.

وأكدت أهمية استغلال العروض الموسمية والخصومات على البقالة والمواد التموينية، الموجودة في المولات الكبرى ومعارض "أهلا رمضان" المنتشرة في جميع المدن والمحافظات، مع مراعاة التخزين السليم لتجنب الهدر.

وأضافت أن تقسيم المشتريات على دفعات أسبوعية بدلا من الشراء الكلي دفعة واحدة يساعد على التحكم في النفقات ومتابعة استهلاك الأسرة بشكل أفضل.

كما نصحت بالاعتماد على وصفات اقتصادية ومتنوعة، واستخدام المواد المتوفرة في المنزل لإعداد أطباق مبتكرة، دون اللجوء للشراء المكثف أو الفائض.

وأشارت إلى أهمية تفيز الفواكه والخضروات في الفترة الحالية من أجل استخدامها في شهر رمضان، مشيرة إلى أن فرق سعر السلع يوفر الكثير من المال.

واختتمت بالإشارة إلى إعداد قائمة أسبوعية بالوجبات التي يمكن تجهيزها كل يوم طوال شهر رمضان، وحساب التكلفة، مع حذف أي مصاريف غير ضرورية.

اقرأ أيضا:

6 مشروبات تضر الجهاز الهضمي.. احذر الإفراط في تناولها

بعد وفاة ملكة جمال كاليفورنيا.. علامات تكشف الإصابة بسرطان القولون

نوع توابل أغلى من الذهب.. كنز في مطبخك يقوي قلبك ويعالج القولون ويخفض السكر

راقب جسدك صباحا.. 5 علامات تحذيرية تكشف تلف الكبد المبكر

تؤذي القلب.. 5 أطعمة ممنوعة لمرضى الكوليسترول في رمضان

رمضان شهر رمضان التدبير المنزلي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أسعار الفضة تقفز بأكثر من 9% عالميا خلال تعاملات اليوم
اقتصاد

أسعار الفضة تقفز بأكثر من 9% عالميا خلال تعاملات اليوم
الخطة الذهبية.. أسرار التوفير في مصاريف رمضان
علاقات

الخطة الذهبية.. أسرار التوفير في مصاريف رمضان
زيادة 270 جنيها.. قفزة مفاجئة في سعر الذهب اليوم بمنتصف تعاملات الثلاثاء
اقتصاد

زيادة 270 جنيها.. قفزة مفاجئة في سعر الذهب اليوم بمنتصف تعاملات الثلاثاء

"بسبب توروب؟.. هصدق الأهلي".. شوبير يعلق على استبعاد المحترف الجديد
رياضة محلية

"بسبب توروب؟.. هصدق الأهلي".. شوبير يعلق على استبعاد المحترف الجديد
صور وخرائط.. تقسيم مناطق الإيجار القديم في المنطقة الشمالية بالقاهرة -
أخبار مصر

صور وخرائط.. تقسيم مناطق الإيجار القديم في المنطقة الشمالية بالقاهرة -

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

زيادة 270 جنيها.. قفزة مفاجئة في سعر الذهب اليوم
صور وخرائط.. تقسيم مناطق الإيجار القديم في المنطقة الشمالية بالقاهرة - 8 أحياء
بالروابط.. نتيجة الشهادة الإعدادية في 12 محافظة بعد اعتمادها رسمياً (تحديث مستمر)
طقس متقلب خلال الـ6 أيام المقبلة.. والأرصاد تحذر من الشبورة بهذا الموعد