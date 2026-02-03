شاب يصعد على سطح طائرة ويؤخر الرحلة ساعتين لهذا السبب

شهد مطار مانيسيس في مدينة فالنسيا الإسبانية واقعة غير مألوفة، بعدما تسبب شاب في تأخير إحدى الرحلات الجوية لمدة ساعتين، عقب صعوده إلى سطح طائرة ركاب تابعة لشركة "Vueling" قبيل إقلاعها إلى أمستردام.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة الشاب وهو يعتلي سقف الطائرة أمام أنظار الركاب داخل مبنى المطار، مرددا عبارات غير مفهومة، ومؤديا حركات استعراضية بدت وكأنه يتحدى طاقم الأرض.

ووفقا للمشاهد المصورة، حمل الشاب حقيبة ظهر سوداء إلى أعلى الطائرة، أخرج منها علبة مشروب وقام بفتحها وشربها، قبل أن يلقي بها أرضا بعنف، ثم خلع سترته البيضاء ورماها على ساحة المطار وسط استياء الحاضرين، كما ركض عدة مرات على طول جسم الطائرة.

وتسببت الواقعة في تعطيل الرحلة لمدة ساعتين، فيما تدخلت الشرطة التي أكدت لاحقا عدم عثورها على أي أسلحة داخل حقيبة الشاب، مشيرة إلى استدعاء فرق طبية إلى الموقع، في حين لم تعرف بعد دوافع هذا التصرف الغريب، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل".

A Person Entered the Apron and Climbed on an A320



On Saturday afternoon at Valencia Manises International Airport in Spain, an unidentified individual illegally entered the airport apron and climbed onto an Airbus A320 aircraft belonging to Vueling that was preparing to operate… pic.twitter.com/4fCGynynPV — AirwayBuzz (@AirwayBuzz) February 1, 2026

