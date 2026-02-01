إعلان

صدقة جارية.. توزيع مصاحف بدل السجائر في حفل زفاف بسوهاج

كتبت: أسماء العمدة

09:55 م 01/02/2026 تعديل في 10:29 م
    توزيع مصاحف بدل السجائر في حفل زفاف بسوهاج
أثار مشهد توزيع المصاحف بدلًا من علب السجائر في أحد الأفراح بمحافظة سوهاج حالة من التفاعل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما انتشر مقطع فيديو يوثق الواقعة، واعتبره البعض فكرة غير معتادة.

وفي تصريحات خاصة لمصراوي، نفى الأخ الكبير للعريس كمال أبو هيبه، أن يكون الهدف من الفكرة إثارة الجدل أو السعي وراء “التريند”، مؤكد أن ما حدث جاء بدافع ديني وإنساني خاصة أنهم مقبلين على شهر رمضان المبارك.


وقال أبو هيبة: "ولا حد فينا كان ناوي يتكلم ولا يطلع يقول أي حاجة، والموضوع حصل بشكل عادي جدًا، والناس في الفرح كانت متقبلة الفكرة ومبسوطين، ومحدش استغرب".


وأضاف أن توزيع المصاحف تم دون إعلان مسبق، حتى إن العريس نفسه لم يكن على علم بالتفاصيل، وتفاجأ بالأمر مثل باقي الحضور بعد انتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.


وأوضح أن الفكرة لم تكن جديدة على أهل القرية، قائلًا: "إحنا من محافظة سوهاج، مركز طما، قرية العتامنة، الناس عندنا متقبلة الحاجات دي، ومحدش كان مستني سجاير، الكل كان مبسوط".


وأشار إلى أن الدافع الأساسي وراء هذه الخطوة يعود إلى إهداء ثواب هذا العمل لروح والدي المتوفى منذ خمسة أشهر، بالتزامن مع قرب قدوم شهر رمضان.

واختتم بالقول: "الفرح كان فرح أخويا، وحبينا نعمل حاجة على روح أبونا، خصوصًا إن الناس جاية من مسافات بعيدة، ففكرنا إن المصحف يكون صدقة جارية وشهادة ليه".

سوهاج حفل زفاف توزيع مصاحف

