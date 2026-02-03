إعلان

بعد غنائها "خطفوني" مع والدها.. تفاصيل أحدث أغاني جانا عمرو دياب

كتب : مصطفى حمزة

03:48 م 03/02/2026

كشف الشاعر تامر حسين، عن استعداد جانا إبنة النجم عمرو دياب، لتقديم أغنية جديدة.

ونشر تامر حسين، عبر صفحته في موقع فيسبوك، مقطع فيديو تظهر به جانا عمرو دياب، وهي تقدم مقطع من الأغنية، موضحا أنها من كلماته، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع عادل حقي.

يذكر أن جانا الابنة الصغرى للنجم عمرو دياب، شاركت والدها تقديم أغنية "خطفوني"، وغنتها معه في عدة حفلات داخل وخارج مصر، ولها عدة أغاني منفردة باللغة الإنجليزية، منها أغنية "So Stupid".

وطرحت جانا ألبوم بعنوان "سيبرياني" (Cypriani) في أكتوبر 2025. كما طرحت أعمالاً باللهجة المصرية في مطلع عام 2026.

ومن المقرر أن تشارك جنا، مع والدها في تقديم إعلان لإحدى شركات الاتصالات، خلال رمضان 2026.

