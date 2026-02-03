إعلان

"اتصالات النواب" توصي الحكومة بحجب 3 ألعاب إلكترونية

كتب : نشأت حمدي

07:01 م 03/02/2026

النائب محسن حتة

قال النائب محسن حتة، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن اللجنة قررت استدعاء رئيس الهيئة القومية للبريد لاجتماع اللجنة لتوضيح أسباب عدم استكمال مكاتب البريد المدرجة ضمن خطة الهيئة، وكذلك المكاتب الصادر لها قرارات تخصيص من مجلس الوزراء.

وأضاف حتة، خلال اجتماع اللجنة برئاسة النائب أحمد بدوي اليوم، أن مصلحة المواطن فوق كل اعتبار، مؤكدًا أننا لا ننكر جهود هيئة البريد، لكنها تحتاج إلى مزيد من الاهتمام بمكاتب محافظات الأقاليم، وعلى رأسها محافظات الصعيد والمنيا، لاستكمالها وتعميم الخدمات الإلكترونية التي تقدمها.

وكشف عضو لجنة الاتصالات أن اللجنة أوصت بإغلاق 3 ألعاب إلكترونية مخالفة، ويجري التنسيق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لحجب هذه الألعاب التي لا تتوافق مع قيم المجتمع.

وشدد حتة على ضرورة إقرار ضوابط من الجهات الرقابية المالية على المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات الاتصالات، خاصة في ظل التوسع في خدمات الشمول المالي، وضرورة عملها في إطار قانوني مُحكم.

وعقب النائب أحمد بدوي، رئيس اللجنة، بأن هناك تكاملًا وتنسيقًا بين البرلمان ممثلًا في لجنة الاتصالات والحكومة ممثلة في وزارة الاتصالات، مع تفعيل اللجنة لاختصاصها الدستوري والقانوني في الرقابة على أعمال الحكومة لمصلحة الوطن والمواطن.

