تصدر اسم الفنانة موناليزا تريند محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، وذلك بعد ظهورها الأخير، حيث اشتهرت بدورها في فيلم "همام في أمستردام"، الذي جسدت خلاله شخصية "رقية".

وجاء ذلك عقب مداخلة هاتفية أجرتها مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل"، كشفت خلالها عن أسباب غيابها عن الساحة الفنية، كما تحدثت عن كيفية دخولها عالم الفن.

وفي هذا السياق، يعرض لكم "مصراوي" 10 صور للفنانة موناليزا.

يُذكر أن الفنانة موناليزا شاركت في عدد من الأعمال السينمائية والدرامية الناجحة، من بينها فيلم "أصحاب ولا بيزنس"، وفيلم "همام في أمستردام"، إلى جانب مشاركتها في المسلسل الشهير "حديث الصباح والمساء".

اقرأ أيضًا:

بينها "المداح" و"الكينج".. تعرف على خريطة مسلسلات mbc في رمضان

أم كلثوم تتلو القرآن في فيديو نادر.. ما قصته؟

تخضع للعلاج في لندن.. تفاصيل الحالة الصحية للفنانة حياة الفهد

وفاة والدة نورهان.. والنقابة تكشف موعد ومكان الجنازة

تأجيل اجتماع رؤساء النقابات الفنية لمناقشة أزمة تصريحات هاني مهنا