بعد غياب 20 عامًا عن التمثيل.. 10 صور لـ موناليزا بطلة "همام في أمستردام"

كتب : نوران أسامة

04:57 م 03/02/2026
    أحدث ظهور للفنانة موناليزا
    الفنانة موناليزا (2)
    الفنانة موناليزا (1)
    الفنانة موناليزا (5)
    الفنانة موناليزا (4)
    الفنانة موناليزا (3)
    الفنانة موناليزا (7)
    الفنانة موناليزا (6)
    الفنانة موناليزا في فيلم همام في امستردام
    الفنانة موناليزا

تصدر اسم الفنانة موناليزا تريند محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، وذلك بعد ظهورها الأخير، حيث اشتهرت بدورها في فيلم "همام في أمستردام"، الذي جسدت خلاله شخصية "رقية".

وجاء ذلك عقب مداخلة هاتفية أجرتها مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل"، كشفت خلالها عن أسباب غيابها عن الساحة الفنية، كما تحدثت عن كيفية دخولها عالم الفن.

وفي هذا السياق، يعرض لكم "مصراوي" 10 صور للفنانة موناليزا.

يُذكر أن الفنانة موناليزا شاركت في عدد من الأعمال السينمائية والدرامية الناجحة، من بينها فيلم "أصحاب ولا بيزنس"، وفيلم "همام في أمستردام"، إلى جانب مشاركتها في المسلسل الشهير "حديث الصباح والمساء".

