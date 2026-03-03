إعلان

بسرب من الطائرات المسيرة.. حزب الله يستهدف قاعدة رامات دافيد شمال إسرائيل


كتب- محمد أبو بكر

06:10 ص 03/03/2026

صورايخ حزب الله

أعلن حزب الله، اليوم الثلاثاء، شن هجوم باستخدام سرب من الطائرات المسيرة على مواقع الرادارات وغرف التحكم في قاعدة رامات دافيد الجوية شمال إسرائيل.

وأوضح الحزب، أن هذه العملية جاءت ردًا على ما وصفه بالعدوان الإسرائيلي الذي استهدف ضاحية بيروت وعددًا من المدن والبلدات اللبنانية.

وأصدر الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، تحذيرًا عاجلًا لسكان مبنيين في منطقتي الغبيري وحارة حريك بالضاحية الجنوبية، مطالبًا بإخلائهما على الفور.
في الوقت نفسه، أعلن الجيش أنه اعترض طائرتين مسيرتين قادمتين من لبنان.

كانت أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، فجر اليوم الثلاثاء، عن دوي صفارات الإنذار قرب الحدود مع لبنان.

وأضافت الجبهة أن صفارات الإنذار دوّت في مستوطنات منطقة إصبع الجليل، خشية تسلل طائرات مسيرة.

