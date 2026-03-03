إعلان

اخلوا منازلكم فورًا.. الجيش الإسرائيلي يصدر تحذيرًا عاجلًا لسكان جنوب لبنان

كتب : مصراوي

05:48 ص 03/03/2026

جنوب لبنان

كتب- محمد أبو بكر:

أصدر الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، تحذيره لسكان عشرات القرى في جنوب لبنان بإخلاء منازلهم على الفور، والابتعاد لمسافة تصل إلى كلم واحد.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي، أصدر فجر اليوم الثلاثاء، تحذيرًا عاجلًا لسكان مبنيين في منطقتي الغبيري وحارة حريك بالضاحية الجنوبية، مطالبًا بإخلائهما على الفور.

في الوقت نفسه، أعلن الجيش أنه اعترض طائرتين مسيرتين قادمتين من لبنان.

كانت أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، فجر اليوم الثلاثاء، عن دوي صفارات الإنذار قرب الحدود مع لبنان.

وأضافت الجبهة أن صفارات الإنذار دوّت في مستوطنات منطقة إصبع الجليل، خشية تسلل طائرات مسيرة.

جنوب لبنان أمريكا وإيران حرب أمريكا وايران الجيش الإسرائيلي إخلاء المنازل في جنوب لبنان

اخلوا منازلكم فورًا.. الجيش الإسرائيلي يصدر تحذيرًا عاجلًا لسكان جنوب لبنان
