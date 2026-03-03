برسائل مُتباينة.. ترامب يُحاول تبرير حربه ضد إيران

وكالات

سعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى تبرير حرب واسعة النطاق ومفتوحة على إيران، مُدليًا بأوسع تصريحاته العلنية حتى الآن بشأن عملية عسكرية شهدت أهدافها المعلنة وجدولها الزمني تغييرات منذ انطلاقها في نهاية الأسبوع الماضي.

وقال ترامب، إن الغارات الجوية الأمريكية والإسرائيلية التي بدأت يوم السبت كان من المتوقع أن تستمر من 4 إلى 5 أسابيع، لكنها قد تمتد لفترة أطول.

وأضاف: "نحن متقدمون بالفعل بشكل كبير عن توقعاتنا الزمنية، ولكن مهما كانت المدة، فلا بأس، مهما تطلب الأمر".

وتابع: "إن نظامًا إيرانيًّا مُسلَّحًا بصواريخ بعيدة المدى وأسلحة نووية سيُمثّل تهديدًا لا يُطاق للشرق الأوسط، وللشعب الأمريكي أيضًا".

ودحضت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، التلميحات بأن رسائل الإدارة بشأن العملية كانت مُربكة.

وفيما يتعلق بالهجوم، قالت ليفيت، إن ترامب حدَّد أهدافًا واضحة، بما في ذلك منع وكلاء إيران من شن هجمات ووقف إنتاج العبوات الناسفة المزروعة على جوانب الطرق، كتلك التي استُخدمت ضدّ القوات الأمريكية بعد غزو العراق عام 2003.

ويوم السبت، عندما أعلن ترامب عن الضربات، حثّ الإيرانيين على استعادة بلادهم وألمح إلى هدف تغيير النظام.

يوم الأحد، صرّح ترامب لمجلة "ذا أتلانتيك" أنه منفتح على الحوار مع أي شخص يتولى قيادة إيران، وقال لصحيفة "نيويورك تايمز"، إن عمليته في يناير للقبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو تُعدّ نموذجًا لمستقبل إيران.

في حالة فنزويلا، برزت ديلسي رودريجيز، الحليفة السابقة لمادورو، كزعيمة جديدة، وقد تعاونت مع واشنطن، أما في حالة إيران، فقد قضت الضربات الأمريكية والإسرائيلية على العديد ممن كان بإمكانهم تولي السلطة، بحسب ترامب.

كما تغيَّر الجدول الزمني الذي وضعه ترامب للعملية الإيرانية منذ بدايتها، ففي البداية، صرّح لصحيفة "ديلي ميل" بأنها قد تستغرق 4 أسابيع أو أقل، ثم صرّح لصحيفة نيويورك تايمز أنها ستستغرق من 4 إلى 5 أسابيع.

وفي تصريحات منفصلة يومي الأحد والاثنين، لم يستبعد إمكانية استمرار العملية لفترة أطول حتى تحقيق أهدافها.

وفي إخطاره للكونجرس بشأن الضربات الإيرانية، لم يُقدِّم ترامب أي جدول زمني.

وكتب ترامب: "مع أن الولايات المتحدة ترغب في سلام سريع ودائم، إلا أنه من غير الممكن في الوقت الراهن معرفة النطاق الكامل والمدة الزمنية للعمليات العسكرية التي قد تكون ضرورية".

وقال مسؤول، إن كبار المساعدين كانوا في غرف آمنة طوال اليوم يحضرون اجتماعات الأمن القومي، وإن البيت الأبيض نسَّق مع المشرعين الجمهوريين المقرر ظهورهم في برامج تلفزيونية.

ونفى المسؤول التلميحات أن الرسائل لا تزال قيد الإعداد، قائلًا إن النقاط الرئيسية للحوار قد تم تعميمها بالفعل بحلول يوم السبت.

وكان البيت الأبيض قد أشار، في مذكرة للمشرعين الجمهوريين بالكونجرس، إلى أن هناك 4 أهداف للحرب منها تدمير صناعة الصواريخ الإيرانية.

وأضاف أن من أهداف الحرب على إيران القضاء على البحرية الإيرانية.

وأكد البيت الأبيض، أن الضربات الافتتاحية أدت لتصفية 49 من قادة نظام إيران بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي، متابعا أن العملية العسكرية تهدف لإنهاء تهديد وكلاء إيران، وفقا للغد.