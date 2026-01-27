بعد زواج 16 عاما.. صيني يثير الجدل ويطلق زوجته لسبب صادم



حظيت امرأة صينية بتعاطف واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن طلقها زوجها بسبب إصابتها بالصلع نتيجة مرض جلدي.



وذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست " أن المرأة، البالغة من العمر 36 عاما، والتي تحمل لقب لي، وتعيش في مدينة شانجكيو بمقاطعة خنان وسط الصين، أكدت أن زوجها يحتقرها منذ أن مرضت قبل عامين.



وتوضح لي أنها كرست حياتها لعائلتها بالكامل، فهي تعتني بطفلها، وتغسل الملابس، وتطبخ، وتقوم بالأعمال المنزلية الأخرى، وتصف زوجها بأنه قاس، وتقول إنها لم ترَ قط شخصا بهذه القسوة.



وشعرت لي بالإحباط من سلوك زوجها، وكثيرا ما كانت تشعر بالاكتئاب، فلجأت إلى وسائل الإعلام طلبا للمساعدة.



وقبل عامين، تحول جزء كبير من شعرها فجأة إلى اللون الأبيض، وشخص الأطباء حالتها بالبهاق، وهو مرض جلدي مزمن يسبب تصبغات في الجلد والشعر والأغشية المخاطية، وتغير مظهرها بشكل ملحوظ منذ ذلك الحين، ما جعلها تبدو أكبر سنا.



وتوضح "لي" أن بعض الأطفال يسخرون منها في الشارع، قائلة إن زوجها لم يرافقها قط إلى المستشفى أو يسأل عن مرضها لأنه لم يكن يريد دفع فواتيرها الطبية، كما رفض حضور الحفلات أو العشاء مع الأقارب والأصدقاء، قائلا إن ذلك سيشوه سمعته.



وبعد ستة عشر عاما من الزواج، اضطرت "لي" لقبول طلب زوجها بالطلاق، ومُنح حضانة طفلهما.



ويوضح لو مانشون، وهو طبيب كبير في مستشفى تشنجتشو لعلاج البهاق في خنان، أن البهاق يمكن أن يظهر في أي جزء من الجسم ويؤثر على ما يقرب من 0.5 إلى 2 بالمائة من الناس في جميع أنحاء العالم.



ويقول الأطباء إن البهاق الذي أصاب رأس "لي" لم يكن حادًا في البداية، لكنه تفاقم بسبب القلق والغضب والمشاعر السلبية الأخرى، موضحين أن التفكير الإيجابي والمزاج الجيد وسيلة فعالة للسيطرة على هذا المرض.

واستحوذت القصة على اهتمام واسع في وسائل التواصل الاجتماعي.



"دللي نفسك جيدا، عندما لا يكون هناك من تعتمدين عليه، عليكِ الاعتماد على نفسك، الأمر ليس بهذه الصعوبة يا أختي"، هكذا علق أحد رواد الإنترنت.



وقال آخر: "من الصعب علاج هذا المرض، والتكاليف الطبية باهظة، أتمنى لك الشفاء العاجل".



بينما قال شخص ثالث: "إنها ظاهرة شائعة أن تطلق المرأة لأن الرجل لا يملك المال، بينما يطلق الرجل المرأة لأن المرأة أصبحت قبيحة".