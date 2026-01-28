محافظ أسوان يشيد بسرعة احتواء قطع بجسر محطة ري "قورتة" بكوم أمبو

من مغارات التنقيب إلى البدلة الحمراء.. حكاية "ملك الذهب" التي أثارها سيجار

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، الجهود المكثفة التي بذلتها الإدارة المركزية للموارد المائية والري للسيطرة على "قطع مفاجئ" حدث بجسر طرد محطة "قورتة" بنطاق هندسة ري السلسلة بمركز كوم أمبو، مؤكداً عدم وقوع أي خسائر مادية أو بشرية جراء الواقعة.

وأشاد المحافظ بسرعة استجابة الأجهزة المعنية، حيث تم الدفع الفوري بمعدات الإدارة المركزية ووحدات الطوارئ إلى الموقع، والتعامل الفني السريع للسيطرة على الموقف، مما يعكس جاهزية المحافظة لمواجهة أي أحداث طارئة.

ومن جانبه، أوضح المهندس عمرو سيف النصر، وكيل وزارة الري بأسوان، أن السبب وراء الحادث يرجع إلى انقطاع التيار الكهربائي عن محطة "وادي العرب" التابعة للإدارة العامة لمحطات كوم أمبو، ما أدى إلى ارتفاع مفاجئ في منسوب المياه خلف طرد محطة "قورتة" السابقة لها، نتج عنه حدوث القطع في جسر المجرى المائي.

وأكد وكيل الوزارة أنه تم اتخاذ حزمة من الإجراءات العاجلة شملت: تعطيل تشغيل المحطات مؤقتاً لتقليل ضغط المياه، وتوجيه كافة المعدات اللازمة بالتنسيق مع ديوان عام الوزارة والمحافظة، وجاري الانتهاء من أعمال ترميم الجسر وفق المعايير الفنية، تمهيداً لإعادة تشغيل المحطات لضمان انتظام ري الأراضي الزراعية وعدم تأثر مصالح المزارعين.