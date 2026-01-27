صور.. شقة تتحول إلى قصر جليدي لهذا السبب

لماذا ترى إعلان المنتج الذي كنت تفكر فيه على منصات التواصل الاجتماعي؟



شهدت شقة في مدينة ترو-ريفيير الكندية حادثة غير مسبوقة بعد أن أوقف المستأجر التدفئة بالكامل في محاولة لتقليل فاتورة الكهرباء خلال موجة برد قاسية، ما حول الشقة إلى ما يشبه "قصرا جليديا".



وعند دخول صاحب المبنى للشقة، فوجئ بطبقات كثيفة من الجليد تغطي الجدران والأسقف والأثاث، فيما بلغت سماكة الجليد على الأرضية نحو 30 سنتيمترا، وتزينت الزوايا بتشكيلات جليدية طبيعية مذهلة، وفقا لموقع en.sedaily.



وأشار صاحب الشقة إلى أن درجات الحرارة المنخفضة أدت إلى انفجار أنابيب المياه، ما تسبب في فيضان الشقة وتجمد محتوياتها بالكامل، وتحملت الأضرار تكلفة كبيرة بلغت عشرات الآلاف من الدولارات.



وأوضح: "إيقاف التدفئة لتوفير المال قد يبدو بسيطا، لكنه يتسبب في خسائر أكبر بكثير".

وأضاف أن الفيضان والجليد تسببوا بأضرار هيكلية ومائية واسعة، مع مخاطر محتملة لنمو العفن، مؤكدا خطط إعادة البناء بالتعاون مع شركة التأمين لتغطية الأضرار.



وتم إخلاء المستأجر المسؤول عن الواقعة رسميا في 5 يناير، بينما لم يكشف بعد ما إذا كان صاحب المبنى سيتخذ إجراءات قانونية لاسترداد تكاليف الإصلاح.