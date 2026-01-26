لماذا ترى إعلان المنتج الذي كنت تفكر فيه على منصات التواصل الاجتماعي؟

أثارت جدة تبلغ من العمر 91 عامًا في شمال شرق الصين ضحك مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بردود فعلها الحماسية تجاه المسلسلات التلفزيونية، بما في ذلك شعورها بالغضب وحتى تحطيمها لجهاز التلفزيون عندما ترى شخصياتها المحبوبة تتعرض للظلم.

وحظيت امرأة في التسعين من عمرها، تقيم في داليان بمقاطعة لياونينج، باهتمام واسع على الإنترنت بعد أن نشرت حفيدتها، ليو، مقاطع فيديو تُظهر ردود فعلها القوية أثناء مشاهدة هذه المسلسلات.

وذكرت صحيفة شيانفنج نيوز أن المقاطع تُظهرها وهي تصفع جهاز التلفاز وتوبخ الشخصيات.

وتعد مشاهدة المسلسلات التلفزيونية هواية الجدة المفضلة، والمسلسلان اللذان كانت تشاهدهما بكثرة مؤخرا هما Chang Xiang Si ، المعروف باللغة الإنجليزية باسم "Lost You Forever"، و Lian Hua Lou ، والذي يترجم إلى "Mysterious Lotus Casebook".

والمسلسل الأول عبارة عن قصة حب تدور أحداثها في العصور القديمة، بينما المسلسل الثاني عبارة عن قصة مليئة بالتشويق تدور أحداثها في العصور القديمة.

مشاهدة المسلسلات الدرامية بشراهة هي هوايتها المفضلة، وتستمتع بها كلما سنحت لها فرصة في المنزل.

"إذا ماتت، هل ستعيش أنت؟ هل فكرت في ذلك يومًا؟" هكذا صُوِّرت الجدة وهي تصرخ بغضب في وجه رجل. "لقد علقتها على شجرة! إنها تنزف بغزارة! انظر ماذا فعلت!"

وفي فيديو آخر، تدين شخصية أخرى قائلة: "هذا الشرير سيء للغاية! يجب أن أتصل بالشرطة للقبض عليه. ستلاحقه ذنوبه".

وفي إحدى المرات، أعربت عن إحباطها من تنمر كبار السن على الشباب قائلة: "هذه المجموعة من كبار السن تتنمر على الشباب! لديهم عقلية محافظة، اسمعوني: لا يمكنكم منع التاريخ من التقدم."

وفي أحد المقاطع، تعلن أن شخصية شريرة للغاية بغيضة لدرجة أنها اضطرت إلى استدعاء الشرطة للقبض عليها.

كثيرا ما يحدث أن تنفعل الجدة بشدة فتصفع جهاز التلفاز أثناء مشاهدتها، ووفقاً لليو، اضطروا إلى استبدال أحد أجهزة التلفاز بعد أن أتلفته نوبات غضبها.

"اشترينا جهازًا جديدًا، ولكن بعد ثلاثة أيام، ظهر شريط أسود على الشاشة بسبب قيام جدتي بضربه"، هكذا روت ليو.

وصرحت ليو بأن جدتها لا تفقد أعصابها أبدا في حياتها اليومية، وهي دائما لطيفة مع عائلتها، وأضافت مازحة: "فقط عندما تشاهد المسلسلات التلفزيونية تظهر شخصيتها الأخرى".

ولحماية شاشة التلفاز، قامت العائلة بتركيب حاجز مصنوع من الأكريليك، وبينما اقترح بعض مستخدمي الإنترنت أن تستخدم ليو جهاز عرض لعرض المسلسلات على الحائط، رفضت الفكرة خوفًا من أن تؤذي جدتها نفسها بضرب الحائط.

حاولت العائلة ذات مرة الحد من وقت مشاهدة الجدة للمسلسلات، لكن انتهى الأمر بانزعاجها.

"لذلك علينا أن نذعن لها، جدتي تبلغ من العمر 91 عامًا بالفعل، وسعادتها هي الأهم بالنسبة لنا"، قالت ليو.

وعلق أحد مستخدمي الإنترنت قائلاً: "هذه الجدة لطيفة للغاية، والأكثر من ذلك، أنها تتمتع بقيم قوية."

وأضاف آخر: "تبدو قلقة للغاية لدرجة أنها تأمل حقًا في إنقاذ الشخصية الأنثوية بنفسها، ها!"

اقرأ أيضا:

لماذا تختفي الأشياء وتظهر فجأة؟- خبيرة تكشف مفاجأة

لماذا ترى إعلان المنتج الذي كنت تفكر فيه على منصات التواصل الاجتماعي؟

"على قد الإيد".. نصائح ذهبية لضبط ميزانية شهر رمضان

"طوله 30 ألف كم ويمر عبر 15 دولة".. قصة أطول طريق في العالم

أغرب 4 تقاليد العالم.. من القفز فوق الرضع إلى معارك الطماطم









