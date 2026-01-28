كتب - محمود عبده :

في أوقات الشدة، لا يكشف الناس عن معادنهم الحقيقية بالكلمات، بل بالمواقف.

وفي عالم الأبراج، تشير التوقعات الفلكية إلى أن مواليد بعض الأبراج يتمتعون بهذه الصفة الإنسانية النادرة، التي تجمع بين الشهامة والوفاء وتحمل المسؤولية.

ووفقا لما أورده موقع Astrology، فإن "الجدعنة" ليست مجرد تعاطف عابر، بل سلوك عملي ودعم حقيقي يظهر في الأزمات، سواء على المستوى العاطفي أو العملي، وهي سمة تميز مواليد أبراج بعينها.