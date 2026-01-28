الذهب عيار 18 يتخطى 6000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا

قفزت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم، وسجل عيار 18 صعودًا لافتًا متجاوزًا حاجز 6000 جنيه للمرة الأولى، ومسجلًا قمة تاريخية جديدة في الأسواق.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 6068 جنيهًا في منتصف تعاملات اليوم، وشملت موجة الصعود باقي الأعيرة؛ حيث قفز عيار 21 ليسجل 7080 جنيهًا بارتفاع بلغ نحو 210 جنيهات للجرام، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 8091 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 4720 جنيهًا.

ويأتي هذا الارتفاع المحلي بالتزامن مع القفزات القياسية التي يشهدها المعدن النفيس عالميًا، بعدما لامست أسعار الأوقية مستوى تاريخيًا جديدًا قرب 5300 دولار، وفقًا لآخر بيانات وكالة بلومبرج.