"الأورمان" تنتهي من تركيب وصلات مياه مجانية لدعم 565 ألف مستفيد

انتهت جمعية الأورمان تحت إشراف مديريات التضامن الاجتماعي بمحافظات الجمهورية المختلفة، من تركيب 113,125 وصلة مياه شرب نقية، لدعم 565,625 مستفيدًا من الأسر الأكثر احتياجًا على مستوى قرى ومراكز محافظات الجمهورية المختلفة، والتي تشمل (سوهاج – أسيوط – قنا – الأقصر – المنيا – أسوان – الفيوم – بني سويف – الجيزة – كفر الشيخ – الغربية – الشرقية – الدقهلية – المنوفية – البحيرة).

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين وزارة التضامن الاجتماعي وجمعية الأورمان، وانطلاقًا من الحرص على الاهتمام بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا من أبناء محافظات مصر المختلفة، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية، ورفع المعاناة عن كاهلهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تركيب وصلات المياه جاء تأكيدًا على أهمية دعم شرائح الأسر الأكثر احتياجًا، وتوفير حياة كريمة تضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب، تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة، وعلى رأسها مياه الشرب النقية. وأوضح أن المواطن المستفيد من أي خدمات تقدمها جمعية الأورمان لا يتحمل أية تكاليف على الإطلاق، حيث تُقدَّم هذه الخدمات إلى المستفيدين بالمجان.

وأشار شعبان إلى أن الجمعية تصل إلى القرى الأكثر احتياجًا بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في أرجاء المحافظات، وتحت إشراف ورعاية مديريات التضامن الاجتماعي، مضيفًا أن فريق عمل الأورمان المنتشر نجح في تكوين قاعدة بيانات قوية لأسر الأيتام غير القادرين في قرى ونجوع وعزب المحافظات، وبخاصة القرى الأشد احتياجًا داخلها.