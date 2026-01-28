إعلان

"الأورمان" تنتهي من تركيب وصلات مياه مجانية لدعم 565 ألف مستفيد

كتب : أحمد جمعة

03:01 م 28/01/2026

جمعية الأورمان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انتهت جمعية الأورمان تحت إشراف مديريات التضامن الاجتماعي بمحافظات الجمهورية المختلفة، من تركيب 113,125 وصلة مياه شرب نقية، لدعم 565,625 مستفيدًا من الأسر الأكثر احتياجًا على مستوى قرى ومراكز محافظات الجمهورية المختلفة، والتي تشمل (سوهاج – أسيوط – قنا – الأقصر – المنيا – أسوان – الفيوم – بني سويف – الجيزة – كفر الشيخ – الغربية – الشرقية – الدقهلية – المنوفية – البحيرة).

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين وزارة التضامن الاجتماعي وجمعية الأورمان، وانطلاقًا من الحرص على الاهتمام بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا من أبناء محافظات مصر المختلفة، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية، ورفع المعاناة عن كاهلهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تركيب وصلات المياه جاء تأكيدًا على أهمية دعم شرائح الأسر الأكثر احتياجًا، وتوفير حياة كريمة تضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب، تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة، وعلى رأسها مياه الشرب النقية. وأوضح أن المواطن المستفيد من أي خدمات تقدمها جمعية الأورمان لا يتحمل أية تكاليف على الإطلاق، حيث تُقدَّم هذه الخدمات إلى المستفيدين بالمجان.

وأشار شعبان إلى أن الجمعية تصل إلى القرى الأكثر احتياجًا بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في أرجاء المحافظات، وتحت إشراف ورعاية مديريات التضامن الاجتماعي، مضيفًا أن فريق عمل الأورمان المنتشر نجح في تكوين قاعدة بيانات قوية لأسر الأيتام غير القادرين في قرى ونجوع وعزب المحافظات، وبخاصة القرى الأشد احتياجًا داخلها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جمعية الأورمان وصلات مياه مجانية مديريات التضامن الاجتماعي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

انخفض في 10 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم
أخبار البنوك

انخفض في 10 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم
رئيس الوزراء يتابع مع وزير التموين خطة استقبال شهر رمضان 2026
أخبار مصر

رئيس الوزراء يتابع مع وزير التموين خطة استقبال شهر رمضان 2026
1.5 مليون دولار و397 حجرا كريما.. ساعة أنانت أمباني الجديدة تثير الجدل
علاقات

1.5 مليون دولار و397 حجرا كريما.. ساعة أنانت أمباني الجديدة تثير الجدل
سبائك أم مشغولات؟.. ما خيارات المصريين لشراء الذهب بعد القفزات الحالية؟
اقتصاد

سبائك أم مشغولات؟.. ما خيارات المصريين لشراء الذهب بعد القفزات الحالية؟
حقيقة تأييد الإعدام.. مفاجآت جديدة في قضية "ملك الذهب" بأسوان
أخبار المحافظات

حقيقة تأييد الإعدام.. مفاجآت جديدة في قضية "ملك الذهب" بأسوان

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

قفزت 779%.. كيف تسارعت أسعار الذهب في مصر خلال 4 سنوات؟
عاجل| ترامب: أسطول ضخم يتحرك بسرعة نحو إيران والهجوم القادم سيكون أسوأ بكثير
7 قرارات جديدة لمجلس الوزراء.. تعرف عليها
موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2026
توفيق عكاشة: السودان لن يتم تقسيمها.. ويوجه طلبا لمجدي الجلاد
الذهب عيار 24 يكسر حاجز 8000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026
الذهب عيار 21 يتخطى 7000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون