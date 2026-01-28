إعلان

مواعيد إيقاف ترام الرمل جزئياً وكلياً.. والبدائل المتاحة للمواطنين

كتب : محمد نصار

03:04 م 28/01/2026

ترام الرمل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمد نصار:

أصدرت الهيئة القومية للأنفاق، توضيحًا بشأن مواعيد الإيقاف التجريبي لترام الرمل وخطة تشغيل وسائل النقل البديلة.

وأعلنت الهيئة، في بيان اليوم، بدء تطبيق خطة الإيقاف المرحلي لترام الرمل وذلك بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية وكافة الجهات المعنية بالمحافظة مع توفير منظومة متكاملة من وسائل النقل البديلة.

أولا: مرحلة الإيقاف التجريبى من 1 فبراير وحتى 10 فبراير

- من المقرر إيقاف تشغيل ترام الرمل في المسافة الممتدة من محطة فيكتوريا وحتى محطة مصطفى كامل وذلك بهدف قياس مدى كفاءة وجودة وسائل النقل البديلة المقرر تشغيلها، ومدى قدرتها على تلبية احتياجات المواطنين.

- خلال هذه المرحلة، سيتم تشغيل 153 وسيلة نقل بديلة تشمل: 90 ميني باص، 48 ميكروباصًا، 15 أتوبيسًا، وذلك على طول مسار الترام من فيكتوريا وحتى محطة الرمل، مع تحديد محطات توقف معتمدة لمنع التوقف العشوائي، وبمعدل تقاطر يتراوح من 3 إلى 5 دقائق عبر 3 مسارات رئيسية.

ثانيا: مرحلة الإيقاف الجزئي لترام الرمل من 11 فبراير لمدة شهر ونصف:

- تشمل الإيقاف الجزئي لمسار الترام من محطة فيكتوريا وحتى مصطفى كامل مع استمرار تشغيل منظومة النقل البديلة بنفس الكفاءة التشغيلية.

ثالثا: مرحلة الإيقاف الكلي لمسار ترام الرمل من 1 أبريل:

- سيتم الإيقاف الكلي لمسار ترام الرمل من محطة فيكتوريا وحتى محطة الرمل، مع تعزيز منظومة النقل البديلة بإضافة 53 وسيلة نقل جديدة، ليصل إجمالي عدد المركبات العاملة إلى 206 مركبات موزعة على المسارات الثلاثة التالية:

• المسار الأول (الكورنيش)

• المسار الثاني (شارع أبو قير)

• المسار الثالث (محاذاة مسار الترام)

وأكدت الهيئة أن مواعيد تشغيل وسائل النقل البديلة ستكون مماثلة تماما لمواعيد تشغيل ترام الرمل الحالية، بما يضمن عدم تأثر حركة تنقل المواطنين اليومية.

وجددت الهيئة القومية للأنفاق التزامها بتنفيذ مشروعات النقل الذكي المستدام وفقا لأعلى المعايير الفنية، مع الحرص على تقليل أي آثار مؤقتة على المواطنين خلال فترات التنفيذ، ودعت المواطنين إلى التعاون والالتزام بالتعليمات المعلنة، بما يحقق الصالح العام.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيقاف ترام الرمل جزئيا وكليا مواعيد إيقاف ترام الرمل الهيئة القومية للأنفاق الإيقاف التجريبي لترام الرمل محافظة الإسكندرية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ترامب: أسطول ضخم يتحرك بسرعة نحو إيران والهجوم القادم سيكون أسوأ بكثير
شئون عربية و دولية

ترامب: أسطول ضخم يتحرك بسرعة نحو إيران والهجوم القادم سيكون أسوأ بكثير
هدف يفصله عن أسطورة الريال.. محمد صلاح يطارد رقما قياسيا في دوري أبطال
رياضة عربية وعالمية

هدف يفصله عن أسطورة الريال.. محمد صلاح يطارد رقما قياسيا في دوري أبطال
1.5 مليون دولار و397 حجرا كريما.. ساعة أنانت أمباني الجديدة تثير الجدل
علاقات

1.5 مليون دولار و397 حجرا كريما.. ساعة أنانت أمباني الجديدة تثير الجدل
ستروين Ami.. أصغر وأرخص سيارة كهربائية للعلامة الفرنسية بمصر في 2026
أخبار السيارات

ستروين Ami.. أصغر وأرخص سيارة كهربائية للعلامة الفرنسية بمصر في 2026
رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026
مدارس

رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

قفزت 779%.. كيف تسارعت أسعار الذهب في مصر خلال 4 سنوات؟
عاجل| ترامب: أسطول ضخم يتحرك بسرعة نحو إيران والهجوم القادم سيكون أسوأ بكثير
7 قرارات جديدة لمجلس الوزراء.. تعرف عليها
موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2026
توفيق عكاشة: السودان لن يتم تقسيمها.. ويوجه طلبا لمجدي الجلاد
الذهب عيار 24 يكسر حاجز 8000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026
الذهب عيار 21 يتخطى 7000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون