يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، لخوض مباراة قوية، في السابعة مساء اليوم، أمام منتخب السنغال، في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، المقامة في المغرب.

وتأهل منتخب مصر إلى نصف نهائي أمم إفريقيا، بعد الفوز على كوت ديفوار بنتيجة 3-2، فيما صعد السنغال بعد الفوز على مالي، بهدف نظيف.

ومن المقرر أن يلعب الفائز من مباراة اليوم، بين مصر والسنغال، أمام الفائز من مباراة المغرب ونيجيريا في نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

ومن المتوقع أن يلعب منتخب مصر بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح

خط الوسط: حمدي فتحي - مروان عطية - إمام عاشور

خط الهجوم: محمد صلاح - عمر مرموش.

في حين من المتوقع أن يكون تشكيل منتخب السنغال كالتالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: كريبان دياتا - كوليبالي - موسى نياكاتي - الحاج مالك ضيوف

خط الوسط: إيليمان ندياي - إدريسا جايي - بابي جاي - لامين كامارا

خط الهجوم: ساديو ماني - جاكسون

ومن خلال التشكيل المتوقع للمنتخبين، كشفت خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ مصراوي"، عن حظوظ أبرز اللاعبين ونتيجة المباراة المتوقعة.

منتخب مصر

المدير الفني لمنتخب مصر، حسام حسن:

(10 أغسطس) / برج الأسد: القمر في وضع داعم له جدا وفريق من الكواكب -الشمس والمريخ وعطارد- في وضع داعم أيضا ويمنحه ذلك نشاطا وطاقة وإصرارا على إثبات نفسه، ولديه أيضا سرعة بديهة وقدرة على التخطيط وتنظيم الأدوار وتوظيفها جيدا.

حراسة المرمى:

محمد الشناوي (18 ديسمبر) / برج القوس: القمر في برجه يمنحه اليوم تركيزا وتخطيطا أفضل، ويستطيع أن يكون مسيطرا في كل المواقف.

خط الدفاع:

أحمد فتوح: (22 مارس) / برج الحمل: القمر في منزل الحظ بالنسبة له ويساعده ذلك على الأداء بشكل أفضل وقد تنفتح أمامه الفرص لتحقيق أهداف. ورغم أن فريق من الكواكب -الشمس والمريخ وعطارد- في وضع معاكس، لكن اليوم يستطيع أن يجتهد لمقاومة التشوش.

حسام عبد المجيد: (30 أبريل) / برج الثور: القمر في منزله الثامن يمنحه قدرة على التخطيط بشكل أفضل لكل خطوة. كما أن فريق من الكواكب -الشمس والمريخ وعطارد- بمنزل الحظ ويمنحه ذلك إصرارا وسرعة بديهة.

رامي ربيعة: (20 مايو) / برج الثور: القمر في منزله الثامن يمنحه قدرة على التخطيط بشكل أفضل لكل خطوة. كما أن فريق من الكواكب -الشمس والمريخ وعطارد- بمنزل الحظ ويمنحه ذلك إصرارا وسرعة بديهة.

ياسر إبراهيم: (10 فبراير) / برج الدلو: القمر في وضع داعم يمنحه حُسن تصرف وفرص ممتازة، ولديه أيضا روح تعاون مع زملائه على أرض الملعب، فقط يجب ن يحمي نفسه من الإصابات.

محمد هاني: (25 يناير) / برج الدلو: القمر في وضع داعم يمنحه حُسن تصرف وفرص ممتازة، ولديه أيضا روح تعاون مع زملائه على أرض الملعب، فقط يجب ن يحمي نفسه من الإصابات.

خط الوسط:

حمدي فتحي: (29 سبتمبر) / برج الميزان: القمر في وضع داعم يمنحه سرعة بديهة وحسن تصرف رغم التشوش والضغوط.

مروان عطية: (12 أغسطس) / برج الأسد: القمر في وضع داعم له جدا وفريق من الكواكب -الشمس والمريخ وعطارد- في وضع داعم أيضا ويمنحه ذلك نشاطا وطاقة ولياقة بدنية ممتازة وإصرارا على إثبات نفسه، ولديه أيضا سرعة بديهة وقدرة على تنظيم الجهود وتوظيفها جيدا، فقط يجب ن يحمي نفسه من الإصابات.

إمام عاشور: (20 فبراير) / برج الحوت: القمر في وضع معاكس قد يجعل أداءه أقل من المعتاد، لن يكون في أفضل حالاته، ومع ذلك فريق من الكواكب -الشمس والمريخ وعطارد- في وضع يمنحه إصرارا على مقاومة التشوش ويمنحه أيضا استعدادا للتعاون مع زملائه بشكل جيد.

تريزيجيه: (1 أكتوبر) / برج الميزان: القمر في وضع داعم يمنحه سرعة بديهة وحسن تصرف رغم التشوش والضغوط.

أحمد سيد زيزو (10 يناير) / برج الجدي: القمر في منزل الصحة السلبي وقد تقل طاقته ولياقته البدنية إلى حد كبير، وعليه أن يجتهد لمقاومة ذلك، ومع ذلك المريخ وعطارد والشمس في برجه ويمنحه ذلك إصرارا على الاجتهاد والمقاومة.

خط الهجوم:

عمر مرموش: (7 فبراير) / برج الدلو: القمر في وضع داعم يمنحه حُسن تصرف وفرص ممتازة، ولديه أيضا روح تعاون مع زملائه على أرض الملعب، فقط يجب ن يحمي نفسه من الإصابات.

محمد صلاح: (15 يونيو) / برج الجوزاء: القمر في مواجهة برجه وقد يكون تركيزه أقل، ومع ذلك فريق من الكواكب -الشمس والمريخ وعطارد- في منزله الثامن يمنحه سرعة في الحركة وتخطيط جيد لخطواته إن شاء الله، فقط يجب ن يحمي نفسه من الإصابات.

مصطفى محمد (28 نوفمبر) / برج القوس: القمر في برجه يمنحه اليوم تركيزا أفضل، ويستطيع أن يكون مسيطرا على أدواته وعلى أرض الملعب.

منتخب السنغال

حارس المرمى:

إدوارد ميندي: (1 مارس) / برج الحوت: القمر في وضع معاكس قد يجعل أداءه أقل من المعتاد، لن يكون في أفضل حالاته، ومع ذلك فريق من الكواكب -الشمس والمريخ وعطارد- في وضع يمنحه إصرارا على مقاومة التشوش

مدافع:

كاليدو كوليبالي: (20 يونيو) / برج الجوزاء: القمر في مواجهة برجه وقد يكون تركيزه وأداؤه أقل، وهو أيضا عُرضة للإصابات، ومع ذلك فريق من الكواكب -الشمس والمريخ وعطارد- في منزله الثامن يمنحه سرعة في الحركة وتخطيط جيد لخطواته.

لاعب خط وسط:

إدريسا جايي: (26 سبتمبر) / برج الميزان: القمر في وضع داعم يمنحه سرعة بديهة وحسن تصرف رغم معاكسة فريق من الكواكب له وقد يقلل ذلك من تركيزه.

مهاجم:

ساديو ماني: (10 أبريل) / برج الحمل: القمر في منزل الحظ بالنسبة له ويساعده ذلك على الأداء بشكل أفضل وقد تنفتح أمامه الفرص لتحقيق أهداف، وذلك رغم وجود فريق من الكواكب -الشمس والمريخ وعطارد- في وضع معاكس وقد يقلل ذلك من تركيزه.

من الفائز؟

وعن توقعاتها بشأن الفائز، أكدت عبير فؤاد، أن منتخب مصر يمتلك فرصة أكبر للفوز على السنغال بشرط الاجتهاد في الملعب وعدم التراخي أو التكاسل.