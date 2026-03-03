أكد الإعلامي توفيق عكاشة، أن التقديرات المبالغ فيها لدور روسيا على الساحة الدولية لا تعكس واقعها الحقيقي، مشيرًا إلى أن موسكو انهارت تمامًا عام 1990 وتحتاج نصف قرن على الأقل لإعادة بناء نفسها.

وقال عكاشة خلال حواره مع الإعلامية حياة الدرديري عبر منصات "مصراوي" أن الألمان استغرقوا 50 سنة في ظروف صعبة لإعادة بناء ألمانيا، متسائلاً: "إنتِ عايزة روسيا اللي نصهم زي حالاتنا مابيشتغلوش وعندهم بلادة، يرجعوا في أقل من 50 سنة؟".

وردًا على توقعات بتدخل روسيا والصين لإنقاذ إيران في حربها ضد التحالف الأمريكي الإسرائيلي، قال توفيق عكاشة أن روسيا دولة مستنزفة حاليًا بسبب الحروب، مستشهدًا بغياب دورها أثناء احتلال العراق وسقوط نظام بشار الأسد في سوريا.

وتساءل عكاشة: "لما حصل القوات التحالف دخلت العراق، روسيا كانت فين؟ بشار الأسد ما وقع في ليلة، كانت فين روسيا؟"، مؤكدًا أن موسكو لم تكن قادرة على التأثير في هذه الأحداث المصيرية.

وتطرق الإعلامي إلى دور الصين، مشيرًا إلى أنها مشغولة بصراعها التجاري والتكنولوجي مع أمريكا ولا تملك القدرة أو الإرادة للانخراط العسكري المباشر في الشرق الأوسط.

وأوضح أن الحلف بين روسيا والصين وإيران، هو حلف مصالح وليس تحالفًا عقائديًا، مما يعني أن كل هذه الدول تتصرف وفق مصلحتها الذاتية أولاً.

وفي رده على سؤال حول قدرة دول الخليج على الرد على إيران، أوضح توفيق عكاشة أن هذه الدول مسالمة وقياداتها واعية ومتعمقة في بناء أوطانها، لكنها لا تملك القدرة العسكرية لمواجهة النظام الإيراني بمفردها.

وشدد عكاشة، على أن الجيش المصري هو اللاعب الأساسي الذي سيعيد ترتيب خريطة المنطقة.