حذرت الطبيبة الروسية كارينا سيربايفا، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، من الإفراط في تناول الطعام، مشيرة إلى أن ذلك يؤدي إلى مشكلات صحية مثل التهاب المرارة، والتهاب البنكرياس، والتهاب المعدة، وفقا لصحيفة "gazeta" الروسية.

التهاب المرارة

تبدأ نوبة التهاب المرارة عادة بألم حاد في الجانب الأيمن من البطن، ينتشر أحيانا إلى الظهر والكتف الأيمن، ويصاحبها غثيان، تقيؤ، وحمى.

وأوضحت سيربايفا أن السبب الأكثر شيوعا هو حصى المرارة وانسداد القنوات الصفراوية، إذ تُفرز الصفراء عند تناول الأطعمة الدهنية لتسهيل الهضم.

كما أن الإفراط في تناول الدهون، الكحول، الشاي والقهوة المركزة يحفز الالتهاب ويزيد تفاقمه عند وجود مشاكل صحية سابقة.

نصائح لتخفيف الأعراض أثناء النوبة:

التوقف مؤقتا عن تناول الطعام.

شرب الماء الدافئ باعتدال.

الاستراحة في السرير.

وضع كمادة باردة على الجزء العلوي الأيمن من البطن.

التهاب البنكرياس

ينشأ التهاب البنكرياس عادة نتيجة تناول كميات كبيرة من الكحول أو الأطعمة الدهنية، أو بسبب مشكلات في المرارة "التهاب البنكرياس الصفراوي".

وتبدأ أعراضه بألم حاد في الجزء العلوي من البطن يشبه الحزام ويمتد إلى الظهر، مصحوبا بتقيؤ متكرر، حمى، وإسهال.

التهاب المعدة

يمكن أن يحدث التهاب المعدة بسبب الأطعمة الدهنية والمقلية والحارة، الكحول، أو تناول مضادات الالتهاب غير الستيرويدية مثل الأسبرين على معدة فارغة.

الأعراض تشمل حرقة المعدة، ثقل في البطن، ألم أعلى البطن، وغثيان.

نصائح لتجنب تفاقم الحالة

تناول الطعام مطهوا جيدا وبدرجة حرارة الغرفة.

عدم الاستلقاء مباشرة بعد الأكل.

ترك فترة ساعتين إلى ثلاث ساعات بين الأكل والنوم.

لذا في حال ظهور ألم شديد، تقيؤ متكرر، إسهال، دم في البراز، أو اصفرار الجلد، يجب استدعاء سيارة إسعاف فورا.

