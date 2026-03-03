الأردن ينفي مزاعم شن هجوم على العراق من أراضي المملكة

عمان (أ ش أ)

نفت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية نفيا قاطعاً المزاعم التي تداولتها بعض وسائل الإعلام اليوم حول تعرض العراق لهجوم باستخدام طائرات ومسيرات انطلقت من أراضي المملكة.

وأكد المصدر العسكري أن هذه الادعاءات كاذبة ولا أساس لها من الصحة، مشدداً على أن موقف الأردن ثابت ولن يكون ساحة حرب لأي طرف، ولن يسمح لأي جهة بتهديد مواطنيه أو سلامة أراضيه وأجوائه.

وأضاف المصدر أن القوات المسلحة تتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية الوطن، وسترد بحزم على أي محاولات تستهدف أمن واستقرار المملكة.