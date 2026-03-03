قال الإعلامي توفيق عكاشة، أن الشائعات التي تنتشر حول توقعاته الدائمة بشأن الأحداث السياسية تعكس جهل فئة لا تعترف بالعلم أو بالدراسات والأبحاث، مؤكدًا أن توقعاته مبنية على أسس علمية وليست كما يدعي البعض بأنها نتيجة تعاون مع الماسونية أو الصهاينة، أو من خلال الشعوذة والجن كما يروج البعض.

وأوضح "عكاشة" خلال حواره مع الإعلامية حياة الدرديري، في بث مباشر على صفحات مصراوي في برنامج "حكايات حياة"، أن معظم المراجع السياسية التي يستند إليها مأخوذة من نظريات سياسية مترجمة، وخاصة من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية لعلماء غير عرب وغير مسلمين، مشيرًا إلى أن الباحثين المصريين أنفسهم يوصون في كتبهم بالرجوع إلى العلماء الغربيين مثل فرويد وغيرهم.

وأضاف الإعلامي، أن تحليلاته وأفكاره تعتمد على العلم منذ عام 1998، إذ يعمل باحثًا في التاريخ والأنثروبولوجيا وعلم الدراسات الاجتماعية، مستشهدًا بأعمال ابن خلدون، مشيرًا إلى أنه قام بتصحيح كتاب "نسب العرب" بعد دراسات وأبحاث أثبتت وجود أخطاء فيه.

وأكد أنه درس علم الأنساب بسبب اهتمامه بالخيول العربية، كما تأثر بخاله الذي كان يتابع صفحة الوفيات في جريدة الأهرام لمعرفة العائلات والأنساب، مما دفعه للشغف بهذا المجال.

وشدد على أن أي شخص يسعى للعمل في السياسة يجب أن يعتمد على العلم ويستند إليه دائمًا، مشيرًا إلى أن تحليلاته مبنية على العلوم المكتسبة وغير المكتسبة، مشيرًا إلى أنه درس الأديان مستندًا إلى مقولة كارل ماركس: "الدين أفيون الشعوب"، بهدف فهم الفكر الإنساني وكيفية تفكير الآخرين.

واختتم الإعلامي توفيق عكاشة، بالتأكيد على أن كل جهوده مكرسة لمصلحة مصر فقط، مؤكّدًا التزامه بالعلم والمنهجية في عمله، مشددًا على أنه لا يعمل إلا لحساب مصر ما دام على قيد الحياة.

