ثروة بالملايين وممتلكات لا حصر لها.. أغنى 7 حيوانات في العالم

كتبت- شيماء مرسي

بعض الحيوانات الأليفة تملك ثروات طائلة، قد تفوق ما نجنيه نحن طوال حياتنا من جهد وعمل.

وفي هذا السياق، نرصد لكم قائمة تضم أغنى 7 حيوانات أليفة في العالم، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".

صلصة التاردار

القطة المعروفة أيضا باسم "القطة الغاضبة"، واشتهرت على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مظهرها الغاضب دائما.

كما إنها تمتلك إمبراطورية تجارية خاصة بها، ويبلغ صافي ثروتها حوالي 100 مليون دولار.

جونتر الرابع

جونتر كلب ورث ثروة والده جونتر الثالث البالغة 80 مليون دولار من الكونتيسة الألمانية كارلوتا ليبنشتاين.

وتبلغ ثروته الآن حوالي 400 مليون دولار بفضل استثمارات القائمين على رعايته.

ويفضل تناول الكافيار يوميا، ويمتلك العديد من القصور حول العالم، ولديه خادمة خاصة به.

كلاب أوبرا وينفري

سادي وساني ولوك وليلى ولورين، هما كلاب أوبرا وينفري اللذان سوف يرثون 30 مليون دولار بعد وفاتها.

جيجو

هذه الدجاجة كانت مملوكة للناشر البريطاني الراحل مايلز بلاكويل ورثت 15 مليون دولار.

توماسينو

ورثت هذه القطة 13 مليون دولار من صاحبتها ماريسا أسونتا، ولم يقتصر الأمر على المال فحسب، بل تمتلك أيضا العديد من الفيلات والقلاع والعقارات في جميع أنحاء إيطاليا.

بلاكي

وفقا لموسوعة جينيس للأرقام القياسية، يعد "بلاكي" أغنى قط في العالم، حيث تبلغ ثروته ١٢.٥ مليون دولار.

كونشيتا

يتجول هذا الكلب دائما وهو مرتديا قلادات من الذهب، وتركت السيدة جايل بوسنر لكونشيتا 8.4 مليون دولار، بالإضافة إلى شقة فاخرة.