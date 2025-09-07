فيديو مؤثر.. قرد يصفق ويتفاعل بطريقة غريبة مع عرض موسيقي

كتب – سيد متولي

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مؤثر يُظهر الذكاء العالي والقدرات العاطفية العالية لقرد "إنسان الغاب".

في المقطع الذي انتشر على نطاق واسع، يُرى رجل يُغني لواحد من أذكى الرئيسيات في عرض موسيقي حي، وبينما كان المغني يعزف على الجيتار في منتصف عرضه، يُمكن رؤية أحد قردة إنسان الغاب في المجموعة وهو يُصفق له، بحسب ndtv.

ونُشر المقطع على إنستجرام بواسطة حساب @plumesofficiel مع تعليق: "عندما بدأ بالتصفيق"، وكُتب على الفيديو أيضًا: "كنت أغني لإنسان الغاب عندما حدث هذا".

"كانت لحظة رائعة بالنسبة لي أن أغني وأقضي بعض الوقت مع إنسان الغاب، إنه في غاية الجمال والتميز، للأسف، تواجه هذه الحيوانات تهديدات عديدة، كالصيد والتجارة غير المشروعة"، كما كتب المغني.

وكانت هذه اللحظة المؤثرة في حديقة حيوان "لا بواسير دو دوري"، وهي حديقة حيوان شهيرة تقع بالقرب من مدينة نانت في فرنسا، والتي خطفت منذ ذلك الحين قلوب مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي حيث حصد الفيديو أكثر من 4.3 مليون مشاهدة.

آمل أن تكون قد عزفت لهم لفترة أطول. إنهم يستحقون شيئًا جميلًا، قال أحد المستخدمين، بينما أضاف آخر: "يا إلهي، كيف سارعوا إلى مقاعدهم المخصصة عندما بدأ "الحفل"!!"

وعلق ثالث: "يا إلهي - لقد كانوا جمهورًا رائعًا! يبدو أنهم استمتعوا بالموسيقى حقًا."

وقال رابع: "أتمنى لو كان العالم لطيفًا ورحيمًا كحفلاتكم! بشر طيبون، وحيوانات حرة، والحبُ يحيط بالجميع، ولا قسوة على الإطلاق."

في فيديو آخر، يُغني المستخدم أغنية لنمر أبيض يقترب من السياج ويجلس بهدوء مستمعًا للأغنية، وطوال العرض، يُرى النمر وهو يحاول الغناء معه، حتى أن بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أشاروا إلى أن النمر ابتسم أثناء العرض، ما يبرز قوة الموسيقى.