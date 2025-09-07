طوله 21 مترا.. مخلوق غامض يثير الرعب على شاطئ ويلز (صور)

كتب – سيد متولي

حالة من الرعب عاشها سكان قرية بيمبري في ويلز، بعد ظهور جثة مخلوق ضخم إلى شاطئ "سيفن سيدان" الشهير.

وبحسب صحيفة مترو، تكهن البعض أن المخلوق "حوت" غريب الشكل، فيما اعتقد آخرون أنه "تنين ويلزي" بأجنحة ورأس.

وكشف ماثيو ويستفيلد، منسق مراقبة البيئة البحرية في ويلز، أن الكائن ليس سوى حوت زعنفي ضخم، وهو ثاني أكبر الحيتان بعد الحوت الأزرق.

ويبلغ طول الحوت 21 مترا ووزنه يقترب من 50 طنا، كما أن وجوده على الشاطئ يعد حدثا نادرا للغاية، بحسب ما أكده ماثيو ويستفيلد.

وكشفت صورة من موقع الحادث أن حجم الحوت المخيف ظهر أكبر من سيارة كانت متوقفة بجواره بنحو أربعة أضعاف.

ووصلت الجثة إلى مرحلة متقدمة من التحلل حتى أن أجزاءً من القفص الصدري أصبحت مكشوفة، وقد تكون الكائنات البحرية الأخرى مثل أسماك القرش قد تغذت عليه.

ومن المتوقع نقل جثة الحوت إلى حديقة حيوان لندن لإجراء فحوص أولية، قبل إرسال عينات إلى مراكز بحثية حول العالم لإجراء اختبارات جينية ودراسة مستويات التلوث البلاستيكي في جسده.

وتوقع ويستفيلد أن الحوت أنثى، لكن بسبب حالة التحلل الشديدة، قال إنه لا توجد طريقة لمعرفة ذلك على وجه اليقين.