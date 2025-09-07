مرصعة بـ425 ماسة.. ساعة ذهبية أغلى من طائرة خاصة

كتب- أحمد الضبع:

قد يندهش البعض عند رؤية أحد المشاهير يرتدي ساعة يتجاوز ثمنها مئات الآلاف من الدولارات، لكن المدهش حقا أن تصل قيمة ساعة واحدة إلى نحو 20 مليون دولار، وهو مبلغ يعادل- بل يفوق- سعر طائرة خاصة.

في مارس 2023 كشفت دار الساعات والمجوهرات العالمية "يعقوب آند كو" عن تحفتها الجديدة "بليونير تيمليس تريجر"، وهي ساعة استثنائية بلغت قيمتها نحو 20 مليون دولار، لتصبح واحدة من أغلى الساعات التي صُنعت في تاريخ صناعة الساعات الفاخرة.

وبحسب موقع diamondworld، استغرق إعداد الساعة أكثر من 3 سنوات ونصف من البحث حول العالم لتجميع الماسات النادرة، إذ بدأت الشركة بـ 880 قيراطا من الماس الأصفر الخام، قبل أن تصقل بعناية لتستخرج منها 425 ماسة مقطوعة بأسلوب "آشر" الشهير، بوزن إجمالي يبلغ 216.89 قيراطا.

الساعة مصنوعة من الذهب الأصفر الفاخر، ويزينها تصميم أشبه بلوحة فسيفسائية، إذ وضعت كل ماسة في مكانها بدقة متناهية، ويزيد من بريقها 76 حجرا أخضر من "تسافوريت"، بينما يضم قلبها حركة "توربيون" هيكلية مزينة بـ57 ماسة أخرى.

رئيس الشركة، بنيامين عربوف، قال إن هذه القطعة "أعادت تعريف مفهوم الفخامة"، موضحا أن جمع هذا العدد من الماسات الكبيرة والنادرة كان "تحديا شبه مستحيل"، لكنه تحقق بفضل خبرة الشركة في صياغة المجوهرات الراقية وصناعة الساعات عالية التعقيد.

الساعة التي تستحق أن تعرض في المتاحف، بحسب وصف خبراء المجوهرات، تحفة فنية تجسد مزيجا من الإبداع والجرأة والترف الذي بلغ حدود المستحيل.